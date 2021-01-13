Тётя из Полтавы научила готовить «правильные» вареники: по другим рецептам теперь не хочу готовить

Такие мягкие и воздушные вареники на пару в мультиварке с начинкой из печени и картофеля, вам точно понравятся. Вы можете делать и другую начинку, тесто прекрасно подходит к любой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 300 мл;

мука, около 550 г;

сода, 1 ч.л4

лимонная кислота, 1\2 ч.л;

соль;

картофель, 400 г;

печень любая, 200 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Печень берите любую по своему вкусу, режем кусочками и обжариваем на растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу. Остужаем печень и измельчаем при помощи мясорубки или блендером.

Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре. Остужаем.

Смешиваем картофель с печенью, можно еще добавить обжаренный лук и зелень.

Соединяем соду с мукой, просеиваем и добавляем соду, солим.

Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем.

Вымешиваем тесто, которое останется немного липким.

Совет: муки вам может потребоваться от 400 до 550 г, поэтому оставьте немного просеянной муки и вводите ее частями при вымешивании теста.

Накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 20 минут.

Формируем вареники и отвариваем их на пару в мультиварке около 6 – 7 минут.

Если нет мультиварки, варим старым способом – берем кастрюлю, марлю или специальное сито для паровой варки и отвариваем.

Подаем со сметаной или сливочным маслом.