Тётя из Полтавы научила готовить «правильные» вареники: по другим рецептам теперь не хочу готовить

Такие мягкие и воздушные вареники на пару в мультиварке с начинкой из печени и картофеля, вам точно понравятся. Вы можете делать и другую начинку, тесто прекрасно подходит к любой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 мл;
- мука, около 550 г;
- сода, 1 ч.л4
- лимонная кислота, 1\2 ч.л;
- соль;
- картофель, 400 г;
- печень любая, 200 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Печень берите любую по своему вкусу, режем кусочками и обжариваем на растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу. Остужаем печень и измельчаем при помощи мясорубки или блендером.
Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре. Остужаем.
Смешиваем картофель с печенью, можно еще добавить обжаренный лук и зелень.
Соединяем соду с мукой, просеиваем и добавляем соду, солим.
Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем.
Вымешиваем тесто, которое останется немного липким.
Совет: муки вам может потребоваться от 400 до 550 г, поэтому оставьте немного просеянной муки и вводите ее частями при вымешивании теста.
Накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 20 минут.
Формируем вареники и отвариваем их на пару в мультиварке около 6 – 7 минут.
Если нет мультиварки, варим старым способом – берем кастрюлю, марлю или специальное сито для паровой варки и отвариваем.
Подаем со сметаной или сливочным маслом.
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