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Тётя из Полтавы научила готовить «правильные» вареники: по другим рецептам теперь не хочу готовить

Такие мягкие и воздушные вареники на пару в мультиварке с начинкой из печени и картофеля, вам точно понравятся. Вы можете делать и другую начинку, тесто прекрасно подходит к любой.

Тётя из Полтавы научила готовить «правильные» вареники: по другим рецептам теперь не хочу готовить

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • мука, около 550 г;
  • сода, 1 ч.л4
  • лимонная кислота, 1\2 ч.л;
  • соль;
  • картофель, 400 г;
  • печень любая, 200 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Печень  берите любую по своему вкусу, режем кусочками и обжариваем на растительном масле до готовности. Солим и перчим по вкусу. Остужаем печень и измельчаем при помощи мясорубки или блендером.

Картофель отвариваем в подсоленной воде и превращаем в пюре. Остужаем.

Смешиваем картофель с печенью, можно еще добавить обжаренный лук и зелень.

Соединяем соду с мукой, просеиваем и добавляем соду, солим.

Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем.

Вымешиваем тесто, которое останется немного липким.

Совет: муки вам может потребоваться от 400 до 550 г, поэтому оставьте немного просеянной муки и вводите ее частями при вымешивании теста.

Накрываем пленкой и оставляем  отдохнуть на 20 минут.

Формируем вареники и  отвариваем их на пару в мультиварке около 6 – 7 минут.

Если нет мультиварки, варим старым способом – берем кастрюлю, марлю или специальное сито для паровой варки и отвариваем.

Подаем со сметаной или сливочным маслом.

Тётя из Полтавы научила готовить «правильные» вареники: по другим рецептам теперь не хочу готовить

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