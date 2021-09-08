Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Чеснок можно использовать не только в качестве ароматной и острой добавки в разные блюда и маринады, но и как отдельную закуску. С минимальным количеством продуктов, получается просто роскошная добавка к разным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

чеснок, 4 головки;

соль;

масло растительное, 30 мл;

укроп, пучок;

масло сливочное, 200 г.

Процесс приготовления

У каждой головки чеснока отрезаем острым ножом верхнюю часть, чтобы открыть головку и зубки

Выкладываем головки в форму, поливаем сверху растительным маслом, солим и отправляем в духовку.

Запекаем 1 час при 180 градусах.

Остужаем, очищаем и вместе с укропом измельчаем при помощи блендера.

Чесночную массу с укропом смешиваем с размягченным сливочным маслом до однородности и перекладываем в емкость с крышкой.

Отправляем застывать в холодильник. Храним также в холодильнике. За счет масла, намазка способна храниться длительное время.