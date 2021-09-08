Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Чеснок можно использовать не только в качестве ароматной и острой добавки в разные блюда и маринады, но и как отдельную закуску. С минимальным количеством продуктов, получается просто роскошная добавка к разным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- чеснок, 4 головки;
- соль;
- масло растительное, 30 мл;
- укроп, пучок;
- масло сливочное, 200 г.
Процесс приготовления
У каждой головки чеснока отрезаем острым ножом верхнюю часть, чтобы открыть головку и зубки
Выкладываем головки в форму, поливаем сверху растительным маслом, солим и отправляем в духовку.
Запекаем 1 час при 180 градусах.
Остужаем, очищаем и вместе с укропом измельчаем при помощи блендера.
Чесночную массу с укропом смешиваем с размягченным сливочным маслом до однородности и перекладываем в емкость с крышкой.
Отправляем застывать в холодильник. Храним также в холодильнике. За счет масла, намазка способна храниться длительное время.
По вкусу вы можете еще добавлять разную свежую зелень, ароматные итальянские травы и прочие приправы для разнообразия вкусов и ароматов. Такое чесночное масло можно подавать к разному мясу в качестве острого соуса.
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