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Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Чеснок можно использовать не только в качестве ароматной и острой добавки в разные блюда и маринады, но и как отдельную закуску. С минимальным количеством продуктов, получается просто роскошная добавка к разным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • чеснок, 4 головки;
  • соль;
  • масло растительное, 30 мл;
  • укроп, пучок;
  • масло сливочное, 200 г.

Процесс приготовления

У каждой головки чеснока отрезаем острым ножом верхнюю часть, чтобы открыть головку и зубки

Выкладываем головки в форму, поливаем сверху растительным маслом, солим и отправляем в духовку.

Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Запекаем 1 час при 180 градусах.

Остужаем, очищаем и вместе с укропом измельчаем при помощи блендера.

Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Чесночную массу с укропом смешиваем с размягченным сливочным маслом до однородности и перекладываем в емкость с крышкой.

Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

Отправляем застывать в холодильник. Храним также в холодильнике. За счет масла, намазка способна храниться длительное время.

Шеф повар поделился рецептом. Вкусная закуска: простая ароматная добавка в блюда и маринады

По вкусу вы можете еще добавлять разную свежую зелень, ароматные итальянские травы и прочие приправы для разнообразия вкусов и ароматов. Такое чесночное масло можно подавать к разному мясу в качестве острого соуса.

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