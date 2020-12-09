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Вишневая наливка — легкий рецепт приготовления

Очень популярна вишневая наливка, не только из-за повсеместной доступности вишни, но и по причине того, что наливка с использованием этих ягод получается красивого насыщенно-красного цвета с отличным глубоким вишневым вкусом и приятным послевкусием.

Наливка – это алкогольный напиток с использованием фруктов или ароматных трав, в качестве, вкусовых и цветовых добавок.

Вишневую наливку часто еще ошибочно называют вишневым вином, хотя в действительности, к вину этот напиток не имеет никакого отношения, поскольку технология его приготовления – это чистейшая технология приготовления наливок и настоек.

Вишневая наливка

Вишневая наливка: Ингредиенты

  • Вишня спелая – 1 кг
  • Листья вишневые – 20 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Водка – 0,5 л
  • Гвоздика – 2 шт.

Вишневая наливка — легкий рецепт приготовления

Приготовление вишневой наливки

  1. Вишню тщательно вымыть и сцедить от воды.
  2. Сложить в банку, предварительно освободив от черенков и проколов каждую ягодку в нескольких местах булавкой, зубочисткой или вилкой.
  3. Вишневые листики также тщательно вымыть и, обсушив, поместить в марлевый мешочек.
  4. Для этого просто нужно взять чистую марлю без посторонних запахов, слабо обмотать листики, чтобы они свободно двигались в мешочке и перевязать хлопчатобумажной нитью.
  5. В этот же мешочек нужно положить гвоздику.
  6. Положить мешочек в банку и залить всё водкой так, чтобы ягоды и мешочек с листиками были покрыты жидкостью.
  7. Выложить банку под солнце на 6 недель, периодически ее встряхивая.
  8. При этом, по прошествии 10 дней вынуть мешочек с листиками и гвоздикой, отжать его и выбросить.
  9. После полутора месяцев наливку нужно слить, тщательно отжав ягоды и оставить в темном прохладном месте отстаиваться и «созревать» еще 2-3 недели.

Приятных посиделок!

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