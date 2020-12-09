Вишневая наливка — легкий рецепт приготовления

Очень популярна вишневая наливка, не только из-за повсеместной доступности вишни, но и по причине того, что наливка с использованием этих ягод получается красивого насыщенно-красного цвета с отличным глубоким вишневым вкусом и приятным послевкусием.

Наливка – это алкогольный напиток с использованием фруктов или ароматных трав, в качестве, вкусовых и цветовых добавок.

Вишневую наливку часто еще ошибочно называют вишневым вином, хотя в действительности, к вину этот напиток не имеет никакого отношения, поскольку технология его приготовления – это чистейшая технология приготовления наливок и настоек.

Вишневая наливка: Ингредиенты

Вишня спелая – 1 кг

Листья вишневые – 20 шт.

Сахар – 100 г

Водка – 0,5 л

Гвоздика – 2 шт.

Приготовление вишневой наливки

Вишню тщательно вымыть и сцедить от воды. Сложить в банку, предварительно освободив от черенков и проколов каждую ягодку в нескольких местах булавкой, зубочисткой или вилкой. Вишневые листики также тщательно вымыть и, обсушив, поместить в марлевый мешочек. Для этого просто нужно взять чистую марлю без посторонних запахов, слабо обмотать листики, чтобы они свободно двигались в мешочке и перевязать хлопчатобумажной нитью. В этот же мешочек нужно положить гвоздику. Положить мешочек в банку и залить всё водкой так, чтобы ягоды и мешочек с листиками были покрыты жидкостью. Выложить банку под солнце на 6 недель, периодически ее встряхивая. При этом, по прошествии 10 дней вынуть мешочек с листиками и гвоздикой, отжать его и выбросить. После полутора месяцев наливку нужно слить, тщательно отжав ягоды и оставить в темном прохладном месте отстаиваться и «созревать» еще 2-3 недели.

Приятных посиделок!