Быстрая запеканка из кабачков на сковороде. Вкусно, быстро, полезно

Кабачки отлично подходят для разных блюд. Этот простой рецепт запеканки может стать отличным дополнением к вашему семейному меню.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки и помидоры по 2 шт;
яйца, 2 шт;
сметана или майонез, 2 ст.л;
орегано, 0.5 ч.л;
сыр, 80 г;
чеснок, 1 зубчик;
соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Кабачки режем небольшими кусочками.
Совет: возьмите молодые кабачки, так они быстрее пропекаются.
Яйца смешиваем со сметаной или майонезом, солим и перчим, всыпаем орегано, хорошо перемешиваем.
Разогреваем немного растительного масла и выкладываем кабачки, обжариваем до мягкости, постоянно перемешивая, чтобы они не пригорали и не пускали сок. Жарим так 10 минут.
Разравниваем кабачки и заливаем соусом из сметаны.
Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем запекаться.
Томаты режем кружочками и выкладываем на запеканку, посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой.
Жарим до тех пор, пока сыр не расплавится.
Подаю горячим с разными соусами и гарнирами, получается очень ароматно за счет орегано.
Можно разнообразить этот рецепт и сначала обжарить шампиньоны, потом смешать их с кабачками и только потом заливать соусом.
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