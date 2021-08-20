Быстрая запеканка из кабачков на сковороде. Вкусно, быстро, полезно

Кабачки отлично подходят для разных блюд. Этот простой рецепт запеканки может стать отличным дополнением к вашему семейному меню.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и помидоры по 2 шт;

яйца, 2 шт;

сметана или майонез, 2 ст.л;

орегано, 0.5 ч.л;

сыр, 80 г;

чеснок, 1 зубчик;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Кабачки режем небольшими кусочками.

Совет: возьмите молодые кабачки, так они быстрее пропекаются.

Яйца смешиваем со сметаной или майонезом, солим и перчим, всыпаем орегано, хорошо перемешиваем.

Разогреваем немного растительного масла и выкладываем кабачки, обжариваем до мягкости, постоянно перемешивая, чтобы они не пригорали и не пускали сок. Жарим так 10 минут.

Разравниваем кабачки и заливаем соусом из сметаны.

Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и оставляем запекаться.

Томаты режем кружочками и выкладываем на запеканку, посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой.

Жарим до тех пор, пока сыр не расплавится.

Подаю горячим с разными соусами и гарнирами, получается очень ароматно за счет орегано.

Можно разнообразить этот рецепт и сначала обжарить шампиньоны, потом смешать их с кабачками и только потом заливать соусом.