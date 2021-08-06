Заварной крем! Вы когда-нибудь пробовали заварной крем в панировке? Предлагаем приготовить и оценить этот удивительный десерт.
Что же из себя представляет заварной крем в панировке?
«Leche frita» — невероятно вкусный и нежный десерт в переводе с испанского означает «жареное молоко». В его основе лежит обжаренный в панировке заварной крем. Обжаренное таким образом лакомство приобретает вкуснейшую хрустящую корочку, а внутри находится воздушная кремовая начинка с нотками цитрусов и корицы.
Заварной крем: ингредиенты
Для крема:
- литр молока
- три четверти стакана муки или крахмала
- два желтка
- одна пятая стакана сахарного песка
- одна пачка ванильного сахара
- соли – на кончике ножа
- палочка корицы
- цедра одного лимона
Для панировки:
- сто пятьдесят грамм муки
- два яйца
- щепотка соли
Для посыпки:
- чайная ложка корицы
- пятьдесят грамм сахарного песка
Заварной крем: как же приготовить
Начнем с крема:
- Для начала возьмем один лимон, помоем его, вытрем чистой салфеткой и натрем цедру на мелкой терке. Нужно проследить, чтобы натерлась только желтая часть, иначе крем будет иметь горчинку.
- Восемьсот миллилитров молока вливаем в кастрюлю, добавляем лимонную цедру, корицу и ставим на огонь. Помешивая, доводим молоко до горячего состояния.
- Просеиваем муку через мелкое сито в глубокую посуду.
- Маленькими порциями добавляем оставшееся холодное молоко и перемешиваем венчиком.
- Разбиваем яйца, отделяем желтки от белков. Желтки добавляем в молочно-мучную смесь и солим.
- Затем добавляем сахарный песок и ванильный сахар. Все перемешиваем венчиком до получения однородной массы.
- Как только у подогреваемого молока появляется пар, потушим огонь под кастрюлей.
- Горячее молоко небольшими порциями наливаем через мелкое сито в яичную смесь и хорошо перемешиваем. Таким образом вливаем все молоко. Нужно быть аккуратным и вливать молоко понемногу, чтобы яйца не свернулись.
- Всю молочно-яичную массу отправляем обратно в кастрюлю и варим заварной крем на невысоком огне при постоянном помешивании до загустения. Крем необходимо все время перемешивать, чтобы не образовывались комочки. Крем должен получиться консистенции густой сметаны.
- Большую глубокую емкость застилаем пищевой пленкой и выкладываем туда наш крем. Разравнять лопаточкой по всей поверхности, накрыть в контакт той же пленкой и оставить при комнатной температуре, чтобы немного остудить. После крем нужно отправить в холодильник на пару часов, чтобы хорошо остудить.
- По истечении нужного времени хорошо застывший крем достаем из холодильника и перекладываем его на припыленную мукой рабочую доску.
- Сверху крем тоже посыпаем мукой и обтираем руками, чтобы равномерно покрыть поверхность.
Приступим к приготовлению кляра:
- Разбиваем яйца в пиалу, добавляем соли и взбиваем венчиком.
А теперь приступим к оформлению и обжариванию заварного крема:
- Острым ножом, припудренным мукой, нарезаем крем на средние кусочки.
- Каждый кусочек обваляем в муке со всех сторон и окунаем в яйцо, так, чтобы яйцом покрылась вся поверхность. После яйца кусочки снова надо обвалять в муке.
- В глубокую сковороду наливаем достаточное количество масло и хорошо разогреваем его.
- В сильно разогретом масле обжариваем кусочки крема. Нужно обжаривать до румяной корочки со всех сторон.
- Сахар с корицей смешиваем друг с другом в отдельной тарелке.
- Обжаренные кусочки крема обвалять в сахаре с корицей и выложить на отдельную тарелку.
Заварной крем: готов
Великолепный десерт готов. Зовите своих друзей пить чай и наслаждаться нежнейшим вкусом жареного молока!
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