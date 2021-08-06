Заварной крем! Вы когда-нибудь пробовали заварной крем в панировке? Предлагаем приготовить и оценить этот удивительный десерт.

Что же из себя представляет заварной крем в панировке?

«Leche frita» — невероятно вкусный и нежный десерт в переводе с испанского означает «жареное молоко». В его основе лежит обжаренный в панировке заварной крем. Обжаренное таким образом лакомство приобретает вкуснейшую хрустящую корочку, а внутри находится воздушная кремовая начинка с нотками цитрусов и корицы.

Заварной крем: ингредиенты

Для крема:

литр молока

три четверти стакана муки или крахмала

два желтка

одна пятая стакана сахарного песка

одна пачка ванильного сахара

соли – на кончике ножа

палочка корицы

цедра одного лимона

Для панировки:

сто пятьдесят грамм муки

два яйца

щепотка соли

Для посыпки:

чайная ложка корицы

пятьдесят грамм сахарного песка

Заварной крем: как же приготовить

Начнем с крема:

Для начала возьмем один лимон, помоем его, вытрем чистой салфеткой и натрем цедру на мелкой терке. Нужно проследить, чтобы натерлась только желтая часть, иначе крем будет иметь горчинку.

Восемьсот миллилитров молока вливаем в кастрюлю, добавляем лимонную цедру, корицу и ставим на огонь. Помешивая, доводим молоко до горячего состояния.

Просеиваем муку через мелкое сито в глубокую посуду.

Маленькими порциями добавляем оставшееся холодное молоко и перемешиваем венчиком.

Разбиваем яйца, отделяем желтки от белков. Желтки добавляем в молочно-мучную смесь и солим.

Затем добавляем сахарный песок и ванильный сахар. Все перемешиваем венчиком до получения однородной массы.

Как только у подогреваемого молока появляется пар, потушим огонь под кастрюлей.

Горячее молоко небольшими порциями наливаем через мелкое сито в яичную смесь и хорошо перемешиваем. Таким образом вливаем все молоко. Нужно быть аккуратным и вливать молоко понемногу, чтобы яйца не свернулись.

Всю молочно-яичную массу отправляем обратно в кастрюлю и варим заварной крем на невысоком огне при постоянном помешивании до загустения. Крем необходимо все время перемешивать, чтобы не образовывались комочки. Крем должен получиться консистенции густой сметаны.

Большую глубокую емкость застилаем пищевой пленкой и выкладываем туда наш крем. Разравнять лопаточкой по всей поверхности, накрыть в контакт той же пленкой и оставить при комнатной температуре, чтобы немного остудить. После крем нужно отправить в холодильник на пару часов, чтобы хорошо остудить.

По истечении нужного времени хорошо застывший крем достаем из холодильника и перекладываем его на припыленную мукой рабочую доску.

Сверху крем тоже посыпаем мукой и обтираем руками, чтобы равномерно покрыть поверхность.

Приступим к приготовлению кляра:

Разбиваем яйца в пиалу, добавляем соли и взбиваем венчиком.

А теперь приступим к оформлению и обжариванию заварного крема:

Острым ножом, припудренным мукой, нарезаем крем на средние кусочки.

Каждый кусочек обваляем в муке со всех сторон и окунаем в яйцо, так, чтобы яйцом покрылась вся поверхность. После яйца кусочки снова надо обвалять в муке.

В глубокую сковороду наливаем достаточное количество масло и хорошо разогреваем его.

В сильно разогретом масле обжариваем кусочки крема. Нужно обжаривать до румяной корочки со всех сторон.

Сахар с корицей смешиваем друг с другом в отдельной тарелке.

Обжаренные кусочки крема обвалять в сахаре с корицей и выложить на отдельную тарелку.

Заварной крем: готов

Великолепный десерт готов. Зовите своих друзей пить чай и наслаждаться нежнейшим вкусом жареного молока!