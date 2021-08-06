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Заварной крем: в панировке

Заварной крем! Вы когда-нибудь пробовали заварной крем в панировке? Предлагаем приготовить и оценить этот удивительный десерт.

Что же из себя представляет заварной крем в панировке?

«Leche frita» — невероятно вкусный и нежный десерт в переводе с испанского означает «жареное молоко». В его основе лежит обжаренный в панировке заварной крем. Обжаренное таким образом лакомство приобретает вкуснейшую хрустящую корочку, а внутри находится воздушная кремовая начинка с нотками цитрусов и корицы.

Заварной крем

Заварной крем: ингредиенты

Для крема:

  • литр молока
  • три четверти стакана муки или крахмала
  • два желтка
  • одна пятая стакана сахарного песка
  • одна пачка ванильного сахара
  • соли – на кончике ножа
  • палочка корицы
  • цедра одного лимона

Для панировки:

  • сто пятьдесят грамм муки
  • два яйца
  • щепотка соли

Для посыпки:

Заварной крем

  • чайная ложка корицы
  • пятьдесят грамм сахарного песка

Заварной крем: как же приготовить

Начнем с крема:

  • Для начала возьмем один лимон, помоем его, вытрем чистой салфеткой и натрем цедру на мелкой терке. Нужно проследить, чтобы натерлась только желтая часть, иначе крем будет иметь горчинку.
  • Восемьсот миллилитров молока вливаем в кастрюлю, добавляем лимонную цедру, корицу и ставим на огонь. Помешивая, доводим молоко до горячего состояния.
  • Просеиваем муку через мелкое сито в глубокую посуду.
  • Маленькими порциями добавляем оставшееся холодное молоко и перемешиваем венчиком.
  • Разбиваем яйца, отделяем желтки от белков. Желтки добавляем в молочно-мучную смесь и солим.
  • Затем добавляем сахарный песок и ванильный сахар. Все перемешиваем венчиком до получения однородной массы.
  • Как только у подогреваемого молока появляется пар, потушим огонь под кастрюлей.
  • Горячее молоко небольшими порциями наливаем через мелкое сито в яичную смесь и хорошо перемешиваем. Таким образом вливаем все молоко. Нужно быть аккуратным и вливать молоко понемногу, чтобы яйца не свернулись.

Заварной крем

  • Всю молочно-яичную массу отправляем обратно в кастрюлю и варим заварной крем на невысоком огне при постоянном помешивании до загустения. Крем необходимо все время перемешивать, чтобы не образовывались комочки. Крем должен получиться консистенции густой сметаны.
  • Большую глубокую емкость застилаем пищевой пленкой и выкладываем туда наш крем. Разравнять лопаточкой по всей поверхности, накрыть в контакт той же пленкой и оставить при комнатной температуре, чтобы немного остудить. После крем нужно отправить в холодильник на пару часов, чтобы хорошо остудить.
  • По истечении нужного времени хорошо застывший крем достаем из холодильника и перекладываем его на припыленную мукой рабочую доску.
  • Сверху крем тоже посыпаем мукой и обтираем руками, чтобы равномерно покрыть поверхность.

Приступим к приготовлению кляра:

  • Разбиваем яйца в пиалу, добавляем соли и взбиваем венчиком.

А теперь приступим к оформлению и обжариванию заварного крема:

Заварной крем: в панировке 16

  • Острым ножом, припудренным мукой, нарезаем крем на средние кусочки.
  • Каждый кусочек обваляем в муке со всех сторон и окунаем в яйцо, так, чтобы яйцом покрылась вся поверхность. После яйца кусочки снова надо обвалять в муке.
  • В глубокую сковороду наливаем достаточное количество масло и хорошо разогреваем его.
  • В сильно разогретом масле обжариваем кусочки крема. Нужно обжаривать до румяной корочки со всех сторон.
  • Сахар с корицей смешиваем друг с другом в отдельной тарелке.
  • Обжаренные кусочки крема обвалять в сахаре с корицей и выложить на отдельную тарелку.

Заварной крем: готов

Великолепный десерт готов. Зовите своих друзей пить чай и наслаждаться нежнейшим вкусом жареного молока!

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