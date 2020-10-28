Для салата «Обжорка» использую всего 4 ингредиента! Необычайно вкусный салат из простых продуктов

В этом салатике идеально сочетаются самые простые продуты (их всего 4) и он прекрасно дополняет своим вкусом все остальные блюда на вашем столе. Я даже часто делаю его для гостей и он одним из первых улетает со стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 500 г;
- морковь, 250 г;
- огурцы соленые, 160 г;
- майонез, 100 г.
Процесс приготовления
Свинину вы можете заменить и другим мясом, но именно со свиным, отварным. Получается очень вкусно. Особенно, если вы его отварите в подсоленной воде с разными специями, перцем горошком и лавровым листом. Остужаем мясо и режем в произвольной форме.
Кстати, все продуты вы можете резать так, как вам нравится, как вы режете продукты на свои любимые салаты.
В среднем, кусок свинины варится около 1.5 часа.
Отвариваем морковь до готовности, остужаем и режем.
Огурцы соленые также нарезаем.
Смешиваем все продукты и заправляем майонезом.
В этот салат я предпочитаю добавлять именно домашний майонез – вкус получается просто изумительный.
Настаивать салат не нужно, сразу перемешиваем и подаем к столу. Все самое простое, получается самым вкусным.
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