Для салата «Обжорка» использую всего 4 ингредиента! Необычайно вкусный салат из простых продуктов

В этом салатике идеально сочетаются самые простые продуты (их всего 4) и он прекрасно дополняет своим вкусом все остальные блюда на вашем столе. Я даже часто делаю его для гостей и он одним из первых улетает со стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 500 г;

морковь, 250 г;

огурцы соленые, 160 г;

майонез, 100 г.

Процесс приготовления

Свинину вы можете заменить и другим мясом, но именно со свиным, отварным. Получается очень вкусно. Особенно, если вы его отварите в подсоленной воде с разными специями, перцем горошком и лавровым листом. Остужаем мясо и режем в произвольной форме.

Кстати, все продуты вы можете резать так, как вам нравится, как вы режете продукты на свои любимые салаты.

В среднем, кусок свинины варится около 1.5 часа.

Отвариваем морковь до готовности, остужаем и режем.

Огурцы соленые также нарезаем.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом.

В этот салат я предпочитаю добавлять именно домашний майонез – вкус получается просто изумительный.