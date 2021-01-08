Красные блины: красивые, ярко-розовые, настоящее украшение стола

Красные блины получаются невероятно красивыми, аппетитными! Являются настоящим украшением вашего стола! Красными они получатся за счет свекольного сока.
Красные блины: ингредиенты
- 160 (сто шестьдесят) гр – муки
- 180 (сто восемьдесят) гр – молока
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 120 (сто двадцать) мл – свекольного сока
- 2 (две) шт – яиц
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- Соль по вкусу
Красные блины: рецепт
- Растопите сливочное масло
- В отдельной посуде перемешайте сахар, соль и яйца. До однородной массы
- Добавьте в эту массу молоко
- После чего добавьте свекольный сок. Перемешайте при помощи венчика до однородной массы
- После чего влейте растопленное сливочное масло
- Муку просеянную через сито потихоньку добавляйте в нашу яичную массу. Тщательно перемешивайте. Должна получиться жидкая масса, без комков
- Выпекайте блины обычным способом
Красные блины готовы: Видео
Очень просто и быстро. Я вас уверяю, что ваши гости и не поймут, как же вы добились такого результата! Вы обязательно поделитесь с ними рецептом приготовления. При подаче можете украсить красиво клубникой, малиной. По желанию. На здоровье.
Свежие комментарии