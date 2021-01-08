Красные блины: красивые, ярко-розовые, настоящее украшение стола

Красные блины получаются невероятно красивыми, аппетитными! Являются настоящим украшением вашего стола! Красными они получатся за счет свекольного сока.

Красные блины: ингредиенты

160 (сто шестьдесят) гр – муки 180 (сто восемьдесят) гр – молока 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 120 (сто двадцать) мл – свекольного сока 2 (две) шт – яиц 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 2 (две) ст. ложки – растительного масла 2 (две) ст. ложки – сахара Соль по вкусу

Красные блины: рецепт

Растопите сливочное масло

В отдельной посуде перемешайте сахар, соль и яйца. До однородной массы

Добавьте в эту массу молоко

После чего добавьте свекольный сок. Перемешайте при помощи венчика до однородной массы

После чего влейте растопленное сливочное масло

Муку просеянную через сито потихоньку добавляйте в нашу яичную массу. Тщательно перемешивайте. Должна получиться жидкая масса, без комков

Выпекайте блины обычным способом

Красные блины готовы: Видео

Очень просто и быстро. Я вас уверяю, что ваши гости и не поймут, как же вы добились такого результата! Вы обязательно поделитесь с ними рецептом приготовления. При подаче можете украсить красиво клубникой, малиной. По желанию. На здоровье.