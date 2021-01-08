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Красные блины: красивые, ярко-розовые, настоящее украшение стола

Красные блины получаются невероятно красивыми, аппетитными! Являются настоящим украшением вашего стола! Красными они получатся за счет свекольного сока.

Красные блины: ингредиенты

Красные блины

  1. 160 (сто шестьдесят) гр – муки
  2. 180 (сто восемьдесят) гр – молока
  3. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  4. 120 (сто двадцать) мл – свекольного сока
  5. 2 (две) шт – яиц
  6. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  7. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  8. 2 (две) ст. ложки – сахара
  9. Соль по вкусу

Красные блины: рецепт

Красные блины

  • Растопите сливочное масло
  • В отдельной посуде перемешайте сахар, соль и яйца. До однородной массы
  • Добавьте в эту массу молоко
  • После чего добавьте свекольный сок. Перемешайте при помощи венчика до однородной массы
  • После чего влейте растопленное сливочное масло
  • Муку просеянную через сито потихоньку добавляйте в нашу яичную массу. Тщательно перемешивайте. Должна получиться жидкая масса, без комков
  • Выпекайте блины обычным способом

Красные блины готовы: Видео

Очень просто и быстро. Я вас уверяю, что ваши гости и не поймут, как же вы добились такого результата! Вы обязательно поделитесь с ними рецептом приготовления. При подаче можете украсить красиво клубникой, малиной. По желанию. На здоровье.

Красные блины

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