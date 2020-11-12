Если надоела шарлотка. Яблочный янтарный пирог по рецепту Татьяны Толстой

Особенность пирога в том, что вы сделаете много начинки и мало теста, сдоба получится очень нежной, вкусной. Чтобы был контраст вкуса, выбирайте ксило-сладкие сорта яблок.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 1.5 кг;

сахар, 140 г;

масло сливочное, 50 г.

Для приготовления начинки необходимо:

яйца, 3 шт;

мука, 90 г;

сахар, 65 г;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

разрыхлитель, половина ч.л.

Процесс приготовления

Я беру форму для выпечки с диаметром 24 см – так пирог получается большим, пышным, хорошо пропекается.

Яблоки режем четвертинками – кожуру можно по вкусу срезать или оставить.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем на дно кусочки сливочного масла, немного присыпаем сахаром.

Сверху раскладываем яблочные дольки, посыпая и их сахаром.

Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем яблочки 40 минут. Дольки должны стать мягкими, поэтому у вас может потребоваться меньше времени.

Совет: если дольки начнут очень подрумяниваться, накройте фольгой форму или пергаментом.

Взбиваем яйца с щепоткой соли и насыпаем сахар, ванилин, взбиваем до пышной массы. В среднем, этот процесс занимает около 5 – 7 минут.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и перемешиваем лопаткой.

Делаем это очень аккуратно.

Заливаем тестом яблочные дольки и отправляем форму допекаться на 30 – 35 минут при 180 градусах.

Вынимаем, остужаем. Я взбиваю густую сметану или сливки с сахарной пудрой, выкладываю крем сверху и подаю.