Если надоела шарлотка. Яблочный янтарный пирог по рецепту Татьяны Толстой

Особенность пирога в том, что вы сделаете много начинки и мало теста, сдоба получится очень нежной, вкусной. Чтобы был контраст вкуса, выбирайте ксило-сладкие сорта яблок.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 1.5 кг;
- сахар, 140 г;
- масло сливочное, 50 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- яйца, 3 шт;
- мука, 90 г;
- сахар, 65 г;
- ванилин по вкусу;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, половина ч.л.
Процесс приготовления
Я беру форму для выпечки с диаметром 24 см – так пирог получается большим, пышным, хорошо пропекается.
Яблоки режем четвертинками – кожуру можно по вкусу срезать или оставить.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем на дно кусочки сливочного масла, немного присыпаем сахаром.
Сверху раскладываем яблочные дольки, посыпая и их сахаром.
Ставим в разогретую духовку до 180 градусов и запекаем яблочки 40 минут. Дольки должны стать мягкими, поэтому у вас может потребоваться меньше времени.
Совет: если дольки начнут очень подрумяниваться, накройте фольгой форму или пергаментом.
Взбиваем яйца с щепоткой соли и насыпаем сахар, ванилин, взбиваем до пышной массы. В среднем, этот процесс занимает около 5 – 7 минут.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и перемешиваем лопаткой.Делаем это очень аккуратно.
Заливаем тестом яблочные дольки и отправляем форму допекаться на 30 – 35 минут при 180 градусах.
Вынимаем, остужаем. Я взбиваю густую сметану или сливки с сахарной пудрой, выкладываю крем сверху и подаю.
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