Лавашные Лепешки: Секрет тончайших диетических лепёшек

Лаваш или же лавашные лепешки — неотъемлемый элемент армянской кухни. Традиционный лаваш изготавливается в тоныре — специальной печи. Подобные печи были обнаружены во время раскопок во второй половине двадцатого века на территории средневековой армянской столицы Ани.

Лавашные Лепешки: Предыстория

В наши дни лаваш стал достоянием мировых кухонь. Лаваш может послужить основой не только для вкусного бутерброда, но также для «ленивых» чебуреков и пирожков. В мягкий лаваш можно закатать лакомый кусочек шашлыка, а сушёный лаваш — накрошить в любой суп.

А как насчёт приготовления этого многофункционального «хлеба» на своей кухне? Сегодня мы поможем Вам внести самодельный лаваш в Ваш рацион.

Лавашные Лепешки: Ингредиенты

Три гранёных стакана муки без верха (лучше всего использовать пшеничную)

Три пятые гранёного стакана воды

Две столовые ложки подсолнечного масла

Примерно одну чайную ложку соли ( можно поменьше либо побольше: это зависит от Вашего предпочтения)

Рецепт лавашных лепешек

Просеять муку в определенную тару, так чтобы получилась «снежная горка».

Приготовить солевой раствор и неспешно влить в «кратер» мучной горки.

Месить с помощью вилки в среднем четверть часа. Ориентироваться нужно на упругость теста. Только когда тесто сделается достаточно тугим, его можно будет укутать и оставить отдохнуть ещё на пятнадцать минут.

Только когда тесто сделается достаточно тугим, его можно будет укутать и оставить отдохнуть ещё на пятнадцать минут. По истечении указанного времени слепить толстенькую колбаску, нарезать на десять частей и повалять в муке, придавая при этом шаровидную форму. Взять один из кусочков, а остальные положить в посуду под хлопчатобумажное полотенчико.

Кусочек раскатать с помощью деревянной скалки, придавая круглую форму. Лепёшка должна быть не толще двух миллиметров, поэтому рекомендуется посыпать рабочую плоскость мукой во избежание прилипания теста и формирования неоднородной лепёшки.

Взять блинную сковороду и разогреть, не добавляя масла. Положить лепёшку на сковороду. Лепёшка должна немного надуваться. Шарики — признак правильного приготовления.

Через некоторое время перевернуть и поджарить с другой стороны.

Когда все лавашики готовы, положите их на плоскую тарелочку и покройте влажным хлопчатобумажным полотенцем.

Зовите семью! Лаваш готов к подаче на стол.

Хватайте побыстрее: лёгкие, вкусные лавашики кончаются прямо на глазах!

Припрячьте парочку лепёшек для бутербродиков на ланч.