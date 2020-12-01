Лавашные Лепешки: Секрет тончайших диетических лепёшек

Лаваш или же лавашные лепешки — неотъемлемый элемент армянской кухни. Традиционный лаваш изготавливается в тоныре — специальной печи. Подобные печи были обнаружены во время раскопок во второй половине двадцатого века на территории средневековой армянской столицы Ани.
Лавашные Лепешки: Предыстория
В наши дни лаваш стал достоянием мировых кухонь. Лаваш может послужить основой не только для вкусного бутерброда, но также для «ленивых» чебуреков и пирожков. В мягкий лаваш можно закатать лакомый кусочек шашлыка, а сушёный лаваш — накрошить в любой суп.
А как насчёт приготовления этого многофункционального «хлеба» на своей кухне? Сегодня мы поможем Вам внести самодельный лаваш в Ваш рацион.
Лавашные Лепешки: Ингредиенты
- Три гранёных стакана муки без верха (лучше всего использовать пшеничную)
- Три пятые гранёного стакана воды
- Две столовые ложки подсолнечного масла
- Примерно одну чайную ложку соли ( можно поменьше либо побольше: это зависит от Вашего предпочтения)
Рецепт лавашных лепешек
- Просеять муку в определенную тару, так чтобы получилась «снежная горка».
- Приготовить солевой раствор и неспешно влить в «кратер» мучной горки.
- Месить с помощью вилки в среднем четверть часа. Ориентироваться нужно на упругость теста. Только когда тесто сделается достаточно тугим, его можно будет укутать и оставить отдохнуть ещё на пятнадцать минут.
- По истечении указанного времени слепить толстенькую колбаску, нарезать на десять частей и повалять в муке, придавая при этом шаровидную форму. Взять один из кусочков, а остальные положить в посуду под хлопчатобумажное полотенчико.
- Кусочек раскатать с помощью деревянной скалки, придавая круглую форму. Лепёшка должна быть не толще двух миллиметров, поэтому рекомендуется посыпать рабочую плоскость мукой во избежание прилипания теста и формирования неоднородной лепёшки.
- Взять блинную сковороду и разогреть, не добавляя масла. Положить лепёшку на сковороду. Лепёшка должна немного надуваться. Шарики — признак правильного приготовления.
- Через некоторое время перевернуть и поджарить с другой стороны.
- Когда все лавашики готовы, положите их на плоскую тарелочку и покройте влажным хлопчатобумажным полотенцем.
Зовите семью! Лаваш готов к подаче на стол.
Хватайте побыстрее: лёгкие, вкусные лавашики кончаются прямо на глазах!
Припрячьте парочку лепёшек для бутербродиков на ланч.
Лавашные Лепешки: Секрет тончайших диетических лепёшек - На Кухне
Лаваш или же лавашные лепешки - неотъемлемый элемент армянской кухни. Традиционный лаваш изготавливается в тоныре - специальной печи. Подобные печи были обнаружены во время раскопок во второй половине двадцатого века на территории средневековой армянской столицы Ани.
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