Лечо из кабачков: вкусная заготовка на зиму. Домашняя консервация, приготовила и пожалела, что так мало

Кабачки давно стали универсальным овощем, из которого получаются очень вкусные варенья, салаты. Даже можно сделать лечо и поверьте, оно будет ничем не хуже блюда из сладкого болгарского перца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 3 кг;

перец сладкий, 5 шт;

острый перец, 2 шт;

чеснок, 2 головки;

масло растительное и сахар по 1 стакану;

уксус 9 %, ½ стакана;

соль, 2 ст.л;

томатная паста, 500 мл.

Процесс приготовления

Снимаем кожуру с кабачков и убираем семена.

Совет: если овощи молодые, тогда семена не нужно убирать.

Кабачки и сладкий перец режем соломкой.

Острый перец и чеснок измельчаем блендером.

Смешиваем овощи с измельченной массой и прочими ингредиентами.

Хорошо вымешиваем массу, оставляем на 3 часа, периодически перемешиваем.

Доводим до кипения и варим на небольшом огне 40 минут.

Раскладываем массу в стерилизованные баночки, закручиваем плотно крышкой, переворачиваем и оставляем остывать под полотенцем.

Хранить консервацию можно в подвале или в кладовке.