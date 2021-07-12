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Лечо из кабачков: вкусная заготовка на зиму. Домашняя консервация, приготовила и пожалела, что так мало

Кабачки давно стали универсальным овощем, из которого получаются очень вкусные варенья, салаты. Даже можно сделать лечо и поверьте, оно будет ничем не хуже блюда из сладкого болгарского перца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 3 кг;
  • перец сладкий, 5 шт;
  • острый перец, 2 шт;
  • чеснок, 2 головки;
  • масло растительное и сахар по 1 стакану;
  • уксус 9 %, ½ стакана;
  • соль, 2 ст.л;
  • томатная паста, 500 мл.

Процесс приготовления

Снимаем кожуру с кабачков и убираем семена.

Совет: если овощи молодые, тогда семена не нужно убирать.

Кабачки и сладкий перец режем соломкой.

Острый перец и чеснок измельчаем блендером.

Смешиваем овощи с измельченной массой и прочими ингредиентами.

Хорошо вымешиваем массу, оставляем на 3 часа, периодически перемешиваем.

Доводим до кипения и варим на небольшом огне 40 минут.

Раскладываем массу в стерилизованные баночки, закручиваем плотно крышкой, переворачиваем и оставляем остывать под полотенцем.

Хранить консервацию можно в подвале или в кладовке.

Лечо из кабачков: вкусная заготовка на зиму. Домашняя консервация, приготовила и пожалела, что так мало

Такое лечо я подаю как отдельную закуску и добавляю к разные блюда: вкусно получается тушеный картофель с овощами и тушеная рыбка в таких овощах.

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