Лечо из кабачков: вкусная заготовка на зиму. Домашняя консервация, приготовила и пожалела, что так мало

Кабачки давно стали универсальным овощем, из которого получаются очень вкусные варенья, салаты. Даже можно сделать лечо и поверьте, оно будет ничем не хуже блюда из сладкого болгарского перца.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 3 кг;
- перец сладкий, 5 шт;
- острый перец, 2 шт;
- чеснок, 2 головки;
- масло растительное и сахар по 1 стакану;
- уксус 9 %, ½ стакана;
- соль, 2 ст.л;
- томатная паста, 500 мл.
Процесс приготовления
Снимаем кожуру с кабачков и убираем семена.
Совет: если овощи молодые, тогда семена не нужно убирать.
Кабачки и сладкий перец режем соломкой.
Острый перец и чеснок измельчаем блендером.
Смешиваем овощи с измельченной массой и прочими ингредиентами.
Хорошо вымешиваем массу, оставляем на 3 часа, периодически перемешиваем.
Доводим до кипения и варим на небольшом огне 40 минут.
Раскладываем массу в стерилизованные баночки, закручиваем плотно крышкой, переворачиваем и оставляем остывать под полотенцем.
Хранить консервацию можно в подвале или в кладовке.
Такое лечо я подаю как отдельную закуску и добавляю к разные блюда: вкусно получается тушеный картофель с овощами и тушеная рыбка в таких овощах.
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