Хотите быстро и вкусно накормить семью? Тогда приготовьте гречаники.
Гречаники – известное украинское блюдо. В XV-XVIII веках гречаниками называли вареники из гречневой муки. Гречаники также были известны в польской кухне и имели аналоги во Франции, в Германии и в Корее. Теперь же гречаники больше похожи на котлетки, которые чаще всего готовятся с мясным фаршем. Ниже представляем вам несложный рецепт вкусного, аппетитного и полезного блюда.
Гречаники: Приготовление
- Гречку промыть холодной водой, залить кипятком (соотношение гречки и кипятка должно быть 1:2), посолить и сварить до готовности.
- Взять мясо, хорошенько промыть под проточной водой, отделить от костей и жилок и пропустить через мясорубку.Полученный фарш добавить в гречку и снова перемолоть.
- Лук почистить, помыть, обсушить и мелко нарезать. Затем поджарить его на растительном масле. Обжаренный лук добавить в фарш, туда же вбить яйцо, посолить, поперчить, не забыть любимые специи и майонез. Все тщательно перемешать.
- Предварительно смочив руки в холодной воде слепить из фарша небольшие шайбочки. Затем хорошо разогреть в сковороде растительное масло, выложить туда котлетки и обжарить их с двух сторон.
- Готовые гречаники выложить на большую плоскую тарелку, украсить листьями салата и дольками помидора.
Гречаники: Ингредиенты
- гречка – полкило
- мясной фарш – 600 г
- луковица – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 30 г
- молотый перец, соль, другие специи – по вкусу
- растительное масло – для жаренья
- помидор – 1 шт
- салат – для украшения
Приятного аппетита!
Гречаники – вкусное и полезное блюдо
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