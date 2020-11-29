Хотите быстро и вкусно накормить семью? Тогда приготовьте гречаники.

Гречаники – известное украинское блюдо. В XV-XVIII веках гречаниками называли вареники из гречневой муки. Гречаники также были известны в польской кухне и имели аналоги во Франции, в Германии и в Корее. Теперь же гречаники больше похожи на котлетки, которые чаще всего готовятся с мясным фаршем. Ниже представляем вам несложный рецепт вкусного, аппетитного и полезного блюда.

Гречаники: Приготовление

Гречку промыть холодной водой, залить кипятком (соотношение гречки и кипятка должно быть 1:2), посолить и сварить до готовности.

Взять мясо, хорошенько промыть под проточной водой, отделить от костей и жилок и пропустить через мясорубку.Полученный фарш добавить в гречку и снова перемолоть.

Лук почистить, помыть, обсушить и мелко нарезать. Затем поджарить его на растительном масле. Обжаренный лук добавить в фарш, туда же вбить яйцо, посолить, поперчить, не забыть любимые специи и майонез. Все тщательно перемешать.

Предварительно смочив руки в холодной воде слепить из фарша небольшие шайбочки. Затем хорошо разогреть в сковороде растительное масло, выложить туда котлетки и обжарить их с двух сторон.

Готовые гречаники выложить на большую плоскую тарелку, украсить листьями салата и дольками помидора.

Гречаники: Ингредиенты

гречка – полкило

мясной фарш – 600 г

луковица – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

майонез – 30 г

молотый перец, соль, другие специи – по вкусу

растительное масло – для жаренья

помидор – 1 шт

салат – для украшения

Приятного аппетита!

Гречаники – вкусное и полезное блюдо