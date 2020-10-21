Скатерть-Самобранка

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Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

По осени приехал к бабушке в гости, и как обычно, пошел на рыбалку. День, наверное был не мой и поймал я всего несколько карпов около 400 г. Но и это хорошо, вес нормальный.

Конечно, иметь дело с чисткой рыбы, я не любил с самого детства, но чтобы дать бабушке отдохнуть, решил сделать это сам. Начал чистить и тут бабушка на кухню пришла, как увидела мое художество с летящей во все стороны чешуей, так и сказала, чтобы я собрал рыбу и положил ее в морозилку. И она потом мне покажет, как чистить рыбу быстро и чисто.

Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

Прошел час и бабушка вынула из камеры рыбу, начала показывать мне, как ее чистить.

Отрезала голову, потом поставила тушку на место среза головы и отрезала спинной плавник, потом брюхо. Только вы же понимаете, что для этих простых операций, нужен острый нож.

Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

Теперь бабушка быстро вынула внутренности – благодаря заморозке, они просто и быстро и все вместе вынимаются. Отрезала хвост.

Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

Со стороны отрезанной головы, поддеваем ножом кожуру и одним движением снимаем вместе с  чешуей.  Так бабушка поступила со всей рыбой и на всю чистку, затратила около 10 минут.

Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

Как вам? Все просто и быстро, а главное, никакой чешуи и никакой грязи от внутренностей. Немного подмораживаем рыбу и только потом начинаем ее чистить.

Бабуля показала, как быстро почистить рыбу без грязи и чешуи. Теперь чищу рыбу только так

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