Суп-голубец. Оригинальное и сытное первое блюдо с мясом и капустой

Суп-голубец быстро готовится и получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным.
Суп-голубец: ингредиенты
- Капуста — 410 гр, (четыреста десять грамм)
- Фарш из говядины — 460 гр. (четыреста шестьдесят грамм)
- Протёртые помидоры — 640 гр. (шестьсот сорок грамм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Рис — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Бульон мясной — 1,5 л. (полтора литра)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Петрушка — 10 гр. (десять грамм)
- Чеснок — 3-4 з. (три — четыре зубчика)
- Лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Чёрный перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- Капусту нарежьте квадратиками, морковку нарежьте полосками, лук — полуколечками.
- Рис промойте, в кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук 4 минуты.
- Затем введите фарш, обжарьте вместе с луком 5 минут, чтобы не осталось комков.
- Введите морковку, чеснок, капусту, рис, сахар, томаты, влейте бульон.
- Посолите, добавьте сахар, лавровый лист, перец, перемешайте и доведите до кипения.
- Затем огонь убавьте и варите полчаса.
- Сверху посыпьте петрушкой и подавайте в горячем виде со сметаной.
Суп-голубец — вкусный и оригинальный.
Приятного аппетита!
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