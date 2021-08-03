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Суп-голубец. Оригинальное и сытное первое блюдо с мясом и капустой

Суп-голубец быстро готовится и получается очень сытным, ароматным и невероятно вкусным.

Суп-голубец: ингредиенты

Суп-голубец

  1. Капуста — 410 гр, (четыреста десять грамм)
  2. Фарш из говядины — 460 гр. (четыреста шестьдесят грамм)
  3. Протёртые помидоры — 640 гр. (шестьсот сорок грамм)
  4. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  5. Рис — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  6. Бульон мясной — 1,5 л. (полтора литра)
  7. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Сахар — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  9. Петрушка — 10 гр. (десять грамм)
  10. Чеснок — 3-4 з. (три — четыре зубчика)
  11. Лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  12. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  13. Чёрный перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  14. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • Капусту нарежьте квадратиками, морковку нарежьте полосками, лук — полуколечками.
  • Рис промойте, в кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук 4 минуты.
  • Затем введите фарш, обжарьте вместе с луком 5 минут, чтобы не осталось комков.
  • Введите морковку, чеснок, капусту, рис, сахар, томаты, влейте бульон.
  • Посолите, добавьте сахар, лавровый лист, перец, перемешайте и доведите до кипения.
  • Затем огонь убавьте и варите полчаса.
  • Сверху посыпьте петрушкой и подавайте в горячем виде со сметаной.

Суп-голубец — вкусный и оригинальный.

Суп-голубец. Оригинальное и сытное первое блюдо с мясом и капустой 4

Приятного аппетита!

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