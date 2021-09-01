Рогалики-круассаны. Лакомство из уникального теста, что бродит в воде

Рогалики-круассаны — старый и проверенный временем рецепт, который понравится вам своим нежным вкусом.
Рогалики-круассаны: ингредиенты
- Мука — 420 гр. (четыреста двадцать грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 80 мл . (восемьдесят миллилитров)
- Сметана 20 % — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Вишни без косточек и сока — 300 гр (триста грамм)
- Сливочное масло — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Пропрессованные дрожжи — 20 гр. (двадцать грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Ванилин — 8 гр. (восемь грамм)
- Щепотка соли
Ингредиенты для смазывания рогаликов:
- Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Растворите дрожжи в тёплом молоке, сливочное масло растопите на водяной бане.
- Взбейте яйца с щепоткой соли, сахаром и ванилином в миске для замешивания теста. Затем добавьте сметану и влейте дрожжевой раствор, добавьте растопленное масло и поэтапно всыпьте муку.
- Вымешивайте тесто в течения 5 минут до однородного состояния. Тесто должно получиться нелипким и приятным на ощупь. Переложите готовое тесто на хлопчатобумажное полотенце или льняную салфетку, которые предварительно нужно смочить водой и отжать.
- Концы ткани соберите вместе и завяжите, но не плотно. Тесто в ткани опустите в миску с холодной водой и оставьте так на час для подъёма.
- Со сливы необходимо слить сок и просушить салфетками.
- Тесто, которое уже должно было подняться, переложите на сито, чтобы ушла лишняя вода. Тесто вымесите на припыленном мукой столе до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Разделите на 4 части, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.
- Каждый шар раскатайте в тонкий пласт и разделите его на 8 частей. На широкую часть каждой дольки выложите по 2 вишенки. сверните в рогалик.
- Готовые рогалики выложите на застеленный пергаментной бумагой противень так, чтобы хвост рогалика попал вниз. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут. Аналогичным образом поступите с остальным тестом.
- Рогалики перед выпечкой смажьте желтком. Выпекайте при 180 градусах в течение 17-20 минут.
Рогалики-круассаны — пышные, румяные и безумно вкусные.
Пеките на здоровье!
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