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Рогалики-круассаны. Лакомство из уникального теста, что бродит в воде

Рогалики-круассаны — старый и проверенный временем рецепт, который понравится вам своим нежным вкусом.

Рогалики-круассаны: ингредиенты

Рогалики-круассаны

  1. Мука — 420 гр. (четыреста двадцать грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Молоко — 80 мл . (восемьдесят миллилитров)
  4. Сметана 20 % — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Вишни без косточек и сока — 300 гр (триста грамм)
  6. Сливочное масло — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  7. Пропрессованные дрожжи — 20 гр. (двадцать грамм)
  8. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  9. Ванилин — 8 гр. (восемь грамм)
  10. Щепотка соли

Ингредиенты для смазывания рогаликов:

  1. Молоко — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

  • Растворите дрожжи в тёплом молоке, сливочное масло растопите на водяной бане.
  • Взбейте яйца с щепоткой соли, сахаром и ванилином в миске для замешивания теста. Затем добавьте сметану и влейте дрожжевой раствор, добавьте растопленное масло и поэтапно всыпьте муку.
  • Вымешивайте тесто в течения 5 минут до однородного состояния. Тесто должно получиться нелипким и приятным на ощупь. Переложите готовое тесто на хлопчатобумажное полотенце или льняную салфетку, которые предварительно нужно смочить водой и отжать.
  • Концы ткани соберите вместе и завяжите, но не плотно.
    Тесто в ткани опустите в миску с холодной водой и оставьте так на час для подъёма.
  • Со сливы необходимо слить сок и просушить салфетками.
  • Тесто, которое уже должно было подняться, переложите на сито, чтобы ушла лишняя вода. Тесто вымесите на припыленном мукой столе до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Разделите на 4 части, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.
  • Каждый шар раскатайте в тонкий пласт и разделите его на 8 частей. На широкую часть каждой дольки выложите по 2 вишенки. сверните в рогалик.
  • Готовые рогалики выложите на застеленный пергаментной бумагой противень так, чтобы хвост рогалика попал вниз. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут. Аналогичным образом поступите с остальным тестом.
  • Рогалики перед выпечкой смажьте желтком. Выпекайте при 180 градусах в течение 17-20 минут.

Рогалики-круассаны — пышные, румяные и безумно вкусные.

Рогалики-круассаны. Лакомство из уникального теста, что бродит в воде 2

Пеките на здоровье!

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