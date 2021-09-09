Скатерть-Самобранка

5 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Мягкие, пышные и воздушные пампушки на сковороде без необходимости долгой работы с дрожжевым тестом и потери массы времени на раскатывание и выкладывание в форму для духовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 200 мл;
  • сахар, 3 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • сода и соль по 0.5 ч.л;
  • мука, 3 стакана;
  • уксус 9 %, 1 ч.л;
  • масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Яйца растираем с сахаром венчиком и вливаем кефир комнатной температуры. Перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, соду и соль, вымешиваем тесто.

Совет: может муки потребуется немного больше, но не забивайте тесто, лучше хорошо вымешивайте руками.

Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.

Раскатываем тесто в пласт с толщиной в 1 см.

Смазываем тесто растопленным сливочным маслом и скатываем тугой рулет.

Режем его кусочками и каждый прижимаем немного рукой со стороны среза.

Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем пампушки.

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на бумажные полотенца.

Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Остывшие пампушки обсыпаем сахарной пудрой или в горячем виде – сахаром, можно при подаче просто полить медом. Как вариант – сладкий сметанный крем. В любом случае, такие пампушки будут очень вкусными.

Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх