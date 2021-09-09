Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Мягкие, пышные и воздушные пампушки на сковороде без необходимости долгой работы с дрожжевым тестом и потери массы времени на раскатывание и выкладывание в форму для духовки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 200 мл;
- сахар, 3 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- сода и соль по 0.5 ч.л;
- мука, 3 стакана;
- уксус 9 %, 1 ч.л;
- масло сливочное, 30 г.
Процесс приготовления
Яйца растираем с сахаром венчиком и вливаем кефир комнатной температуры. Перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, соду и соль, вымешиваем тесто.
Совет: может муки потребуется немного больше, но не забивайте тесто, лучше хорошо вымешивайте руками.
Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.
Раскатываем тесто в пласт с толщиной в 1 см.
Смазываем тесто растопленным сливочным маслом и скатываем тугой рулет.
Режем его кусочками и каждый прижимаем немного рукой со стороны среза.
Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем пампушки.
Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на бумажные полотенца.
Остывшие пампушки обсыпаем сахарной пудрой или в горячем виде – сахаром, можно при подаче просто полить медом. Как вариант – сладкий сметанный крем. В любом случае, такие пампушки будут очень вкусными.
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