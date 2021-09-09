Пока чайник закипит, всё уже готово. Всего 10 минут и воздушные пампушки на столе

Мягкие, пышные и воздушные пампушки на сковороде без необходимости долгой работы с дрожжевым тестом и потери массы времени на раскатывание и выкладывание в форму для духовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 200 мл;

сахар, 3 ст.л;

яйцо, 1 шт;

сода и соль по 0.5 ч.л;

мука, 3 стакана;

уксус 9 %, 1 ч.л;

масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Яйца растираем с сахаром венчиком и вливаем кефир комнатной температуры. Перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, соду и соль, вымешиваем тесто.

Совет: может муки потребуется немного больше, но не забивайте тесто, лучше хорошо вымешивайте руками.

Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.

Раскатываем тесто в пласт с толщиной в 1 см.

Смазываем тесто растопленным сливочным маслом и скатываем тугой рулет.

Режем его кусочками и каждый прижимаем немного рукой со стороны среза.

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем пампушки.

Обжариваем с двух сторон до румяности и выкладываем на бумажные полотенца.

Остывшие пампушки обсыпаем сахарной пудрой или в горячем виде – сахаром, можно при подаче просто полить медом. Как вариант – сладкий сметанный крем. В любом случае, такие пампушки будут очень вкусными.