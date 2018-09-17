Пампушки с чесноком и зеленью: особенно хороши для первых блюд

Ингредиенты:

Тесто:

мука — 500 г

дрожжи сухие — 11 г

подсолнечное масло — 2 ст.ложки

сахар — 1 ст. ложка

соль — 1 ч. ложка

яйцо — 1 шт.

вода или молоко — 1 стакан.

Чесночный соус:

чеснок — 4 зубчика

пучок укропа

подсолнечное масло — 2 ст. ложки

вода — 2 ст. ложки

соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем дрожжи с мукой, добавляем масло, теплую воду или молоко, замешиваем тесто, не липнущее к рукам.

Делаем из теста шар и оставляем его в теплом месте на 1 час.

Делим тесто на кусочки по 40 г, скатываем жгутиком и завязываем узлом.

Укладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и даем им подойти 30 минут в теплом месте.

Смазываем поверхность пампушек взбитым яйцом и выпекаем при 200 С в течение 30 минут.

Для соуса: растираем чеснок, добавляем масло, воду, мелкопорезанную зелень, соль и тщательно перемешиваем.

Смазываем готовые пампушки чесноком.