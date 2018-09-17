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Пампушки с чесноком и зеленью: особенно хороши для первых блюд

Слюнки текут!

Пампушки с чесноком и зеленью: особенно хороши для первых блюд
 
Ингредиенты:

Тесто:
мука — 500 г
дрожжи сухие — 11 г
подсолнечное масло — 2 ст.ложки
сахар — 1 ст. ложка
соль — 1 ч. ложка
яйцо — 1 шт.
вода или молоко — 1 стакан.

Чесночный соус:
чеснок — 4 зубчика
пучок укропа
подсолнечное масло — 2 ст. ложки
вода — 2 ст. ложки
соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешиваем дрожжи с мукой, добавляем масло, теплую воду или молоко, замешиваем тесто, не липнущее к рукам.

Делаем из теста шар и оставляем его в теплом месте на 1 час.

Делим тесто на кусочки по 40 г, скатываем жгутиком и завязываем узлом.

Укладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки и даем им подойти 30 минут в теплом месте.

Смазываем поверхность пампушек взбитым яйцом и выпекаем при 200 С в течение 30 минут.

Для соуса: растираем чеснок, добавляем масло, воду, мелкопорезанную зелень, соль и тщательно перемешиваем.

Смазываем готовые пампушки чесноком.

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