Торт Манго без выпечки! Фантастический нежный вкусный торт: быстрый домашний торт

По своему внешнему виду, этот торт напоминает нежное суфле, которое просто будет таять во рту. Десерт прекрасно подходит в качестве торта на любой праздник, и детский в том числе. Манго можно заменить любым иным экзотическим вкусом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- молоко, 400 мл;
- сахар, 150 г;
- крахмал, 2 ст.л;
- ванилин по вкусу;
- цедра лимона, сок, 1 ст.л;
- желатин, 10 г;
- масло сливочное, 50 г4
- вода, 50 мл.
Процесс приготовления
Я для такого тортика беру силиконовую форму с диаметром 24 см. Тогда десерт получается довольно объемным.
Яйца разделяем на белки и желтки.
Желтки смешиваем с ванилином и цедрой лимона и крахмалом, молоком.
Перемешиваем венчиком и ставим на небольшой огонь. Постоянно перемешиваем и доводим до кипения. Когда она станет достаточно густым, снимаем с плиты, но перемешиваем, пока не перестанет булькать.
Добавляем сливочное масло, перемешиваем до однородности и оставляем остывать.
Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
Ставим белки на водяную баню, всыпаем щепотку соли и сахар, сок лимона.
Перемешиваем венчиком до растворения сахара.
Нагреваем белки до горячего состояния и снимаем с плиты.
Взбиваем их миксером до стойких пиков.
Заварную часть крема смешиваем с растопленным желатином, хорошо вымешиваем венчиком до однородности.
Добавляем матчу манго в крем и перемешиваем.
Смешиваем заварной крем с белками.
Выливаем массу в силиконовую форму, смазанную растительным маслом без запаха и ставим на несколько часов в холодильник.
Вынимаем из формы на блюдо, если есть желание, дополнительно украшаем и подаем к столу.
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