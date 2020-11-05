Торт Манго без выпечки! Фантастический нежный вкусный торт: быстрый домашний торт

По своему внешнему виду, этот торт напоминает нежное суфле, которое просто будет таять во рту. Десерт прекрасно подходит в качестве торта на любой праздник, и детский в том числе. Манго можно заменить любым иным экзотическим вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

молоко, 400 мл;

сахар, 150 г;

крахмал, 2 ст.л;

ванилин по вкусу;

цедра лимона, сок, 1 ст.л;

желатин, 10 г;

масло сливочное, 50 г4

вода, 50 мл.

Процесс приготовления

Я для такого тортика беру силиконовую форму с диаметром 24 см. Тогда десерт получается довольно объемным.

Яйца разделяем на белки и желтки.

Желтки смешиваем с ванилином и цедрой лимона и крахмалом, молоком.

Перемешиваем венчиком и ставим на небольшой огонь. Постоянно перемешиваем и доводим до кипения. Когда она станет достаточно густым, снимаем с плиты, но перемешиваем, пока не перестанет булькать.

Добавляем сливочное масло, перемешиваем до однородности и оставляем остывать.

Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

Ставим белки на водяную баню, всыпаем щепотку соли и сахар, сок лимона.

Перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Нагреваем белки до горячего состояния и снимаем с плиты.

Взбиваем их миксером до стойких пиков.

Заварную часть крема смешиваем с растопленным желатином, хорошо вымешиваем венчиком до однородности.

Добавляем матчу манго в крем и перемешиваем.

Смешиваем заварной крем с белками.

Выливаем массу в силиконовую форму, смазанную растительным маслом без запаха и ставим на несколько часов в холодильник.

Вынимаем из формы на блюдо, если есть желание, дополнительно украшаем и подаем к столу.