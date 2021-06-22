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Быстрый рецепт – салат Бахор. Вкусный салат из доступных продуктов за 5 минут

Оригинальный и простой салат, прекрасно вписывается в праздничное меню и к любому ужину. Состоит из самых простых продуктов, которые всегда есть в холодильнике или можно быстро купить в ближайшем магазине.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы;
  • помидоры;
  • сыр;
  • колбаса;
  • зелень;
  • майонез;
  • соль и перец.

Процесс приготовления

Все продукты для салата берите в произвольном порядке, просто в равных пропорциях.

Колбасу, овощи и сыр режем небольшой соломкой и смешиваем.

Добавляем мелко рубленую зелень, заправляем майонезом и подаем к столу.

Быстрый рецепт – салат Бахор. Вкусный салат из доступных продуктов за 5 минут

Если вы не любите, чтобы салат стал слишком водянистым, тогда помидора сначала режем на 2 части, чайной ложкой убираем мякоть с семенами и потом режем брусочками.

Колбасу можно взять любую, но салат будет вкуснее, если взять полукопченую или копченую, тогда вкус получается более ярким.

Сыр выбирайте по вкусу: если не любите дополнительно солить блюда, тогда более соленный отлично подходит.

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