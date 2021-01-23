Какую гречку с удовольствием едят даже те, кто ее не любит. Рецепт рассыпчатой каши

Гречневая каша, сделанная по этому рецепту, получается очень рассыпчатой, ароматной, с ярким вкусом. Даже те, кто не очень приветствует эту крупу, признают, что она очень вкусная.
Для приготовления купеческой гречневой каши вам потребуются такие ингредиенты:
- крупа гречневая, 150 г;
- фарш мясной, 300 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- масло растительное и томатная паста по 2 ст.л;
- соль, перец, лавровый лист.
Процесс приготовления
Крупу промываем и просушиваем на сковороде, можно сухой или смазанной растительным маслом.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем до полуготовности, добавляем тертую морковь, тушим, добавляем фарш, перемешиваем и готовим до готовности. В конце солим и перчим по вкусу.
Добавляем томатную пасту, перемешиваем.
Всыпаем гречку, перемешиваем и наливаем воду так, чтобы они покрыла крупу.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне.
В конце еще солим по вкусу, добавляем лавровый лист, измельченный чеснок и прочие специи по вашему вкусу.
Такой гарнир точно оценят в вашей семье. Вы можете еще подать какие-нибудь рыбные или мясные закуски, салаты или маринованные овощи.
Таким образом можно готовить и рис, другую крупу.
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