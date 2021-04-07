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Песочное печенье Цветочки. Оригинально оформленное лакомство всегда привлекает внимание гостей, которые с удовольствием им угощаются

Песочное печенье Цветочки очень нежное и нарядное

Песочное печенье Цветочки: ингредиенты

Песочное печенье Цветочки

  1. Мягкое масло или маргарин – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Сметана – 100 г. (сто грамм)
  3. Мука – 330 г. (триста тридцать грамм)
  4. Сахар – 60 г. (шестьдесят грамм)
  5. Молоко – 5 г. (пять грамм)
  6. Желтки – 1 шт. в тесто, 1 шт. для украшения (две штуки)
  7. Какао -10 г. (десять грамм)
  8. На – 2 г. (два грамма)
  9. Разрыхлитель – 2 – 3 г. (два-три грамма)
  10. Ванилин – 1,5 г. (полтора грамм)

Способ приготовления:

Песочное печенье Цветочки. Оригинально оформленное лакомство всегда привлекает внимание гостей, которые с удовольствием им угощаются 2

  • Сахар размешать в сметане до полного растворения.
  • Масло растереть с просеянной мукой в отдельной посуде, должна получиться крошка. Туда же добавить ванилин и разрыхлитель.
  • В готовую смесь добавьте сладкую сметану и один желток, аккуратно размешайте.
  • Быстро собрать все рукой в комок, пока масло не растаяло.
  • Разделить тесто на две неравные части. Большую положить в пакет и убрать в холодильник.
  • Какао, постепенно добавляя, растереть с молоком, чтобы масса не была жидкой.
  • Соединить меньшую часть теста с шоколадной массой.
  • Получившееся тесто также положите в холодильник.
  • Оба вида теста разделите нас 15 частей.
  • Шарик белого цвета раскатать диаметром 6-7 см, в центр положить чёрный шарик.
  • Раскатанное белое тесто собрать узелком одном месте.
  • Полученное тесто немного придавите скалкой и прорежьте 5-6 лепестков.
  • Соедините края каждого из лепестков при помощи пальцев. Нарисуйте на них прожилки, в середине придавите.
  • Готовые цветки быстро переложите на противень.
  • Пользуясь тонкой кисточкой середины цветков закрасьте желтком и присыпьте маком.
  • Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.

Песочное печенье Цветочки- готово!

Вот такое красивое печенье, кушайте на здоровье!

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