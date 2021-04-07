Песочное печенье Цветочки. Оригинально оформленное лакомство всегда привлекает внимание гостей, которые с удовольствием им угощаются

Песочное печенье Цветочки очень нежное и нарядное
Песочное печенье Цветочки: ингредиенты
- Мягкое масло или маргарин – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана – 100 г. (сто грамм)
- Мука – 330 г. (триста тридцать грамм)
- Сахар – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Молоко – 5 г. (пять грамм)
- Желтки – 1 шт. в тесто, 1 шт. для украшения (две штуки)
- Какао -10 г. (десять грамм)
- На – 2 г. (два грамма)
- Разрыхлитель – 2 – 3 г. (два-три грамма)
- Ванилин – 1,5 г. (полтора грамм)
Способ приготовления:
- Сахар размешать в сметане до полного растворения.
- Масло растереть с просеянной мукой в отдельной посуде, должна получиться крошка. Туда же добавить ванилин и разрыхлитель.
- В готовую смесь добавьте сладкую сметану и один желток, аккуратно размешайте.
- Быстро собрать все рукой в комок, пока масло не растаяло.
- Разделить тесто на две неравные части. Большую положить в пакет и убрать в холодильник.
- Какао, постепенно добавляя, растереть с молоком, чтобы масса не была жидкой.
- Соединить меньшую часть теста с шоколадной массой.
- Получившееся тесто также положите в холодильник.
- Оба вида теста разделите нас 15 частей.
- Шарик белого цвета раскатать диаметром 6-7 см, в центр положить чёрный шарик.
- Раскатанное белое тесто собрать узелком одном месте.
- Полученное тесто немного придавите скалкой и прорежьте 5-6 лепестков.
- Соедините края каждого из лепестков при помощи пальцев. Нарисуйте на них прожилки, в середине придавите.
- Готовые цветки быстро переложите на противень.
- Пользуясь тонкой кисточкой середины цветков закрасьте желтком и присыпьте маком.
- Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 190 градусов.
Песочное печенье Цветочки- готово!
Вот такое красивое печенье, кушайте на здоровье!
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