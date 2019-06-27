Раз-два и готово. Домашняя вареная колбаса в кружке, делайте сразу две порции

Ингредиенты:

● 500 г куриного филе

● 400 г молока

● 1 яйцо

● 2 ст. л. крахмала

● 6 зубчиков чеснока

● 2 ч. л. соли

● 1/2 ч. л. сахара

● 1/3 ч. л. черного перца

● 1/3 ч. л. кориандра

● 1/3 ч. л. кардамона

● 1/3 ч. л. мускатного ореха

Приготовление:

Нарежьте филе на кусочки и превратите в пасту с помощью блендера.

Добавляйте порционно молоко. Добавьте сюда специи, соль, сахар и крахмал. Затем положите в массу яйцо и чеснок, тщательно перемешайте. Паста должна быть аппетитного белого цвета.

Возьмите обычные керамические кружки и смажьте и маслом кружки, наполните фаршем на 4/5 объема. Хорошо обмотайте кружки пищевой пленкой.

В кастрюлю налейте воды, на дно лучше положить салфетку и ткани. Когда вода немного подогреется поставьте сюда кружки.

Воды должно быть до половины кружек, после закипания варите еще минут 40.

В фарш можно добавлять сыр, зелень, оливки или грибы.

Приятного аппетита!!!