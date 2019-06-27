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Раз-два и готово. Домашняя вареная колбаса в кружке, делайте сразу две порции


Раз-два и готово. Домашняя вареная колбаса в кружке, делайте сразу две порции

Ингредиенты:
● 500 г куриного филе
● 400 г молока
● 1 яйцо
● 2 ст. л. крахмала
● 6 зубчиков чеснока
● 2 ч. л. соли
● 1/2 ч. л. сахара
● 1/3 ч. л. черного перца
● 1/3 ч. л. кориандра
● 1/3 ч. л. кардамона
● 1/3 ч. л. мускатного ореха

Приготовление:

Нарежьте филе на кусочки и превратите в пасту с помощью блендера.

2

Добавляйте порционно молоко. Добавьте сюда специи, соль, сахар и крахмал. Затем положите в массу яйцо и чеснок, тщательно перемешайте. Паста должна быть аппетитного белого цвета.

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Возьмите обычные керамические кружки и смажьте и маслом кружки, наполните фаршем на 4/5 объема. Хорошо обмотайте кружки пищевой пленкой.

5

В кастрюлю налейте воды, на дно лучше положить салфетку и ткани. Когда вода немного подогреется поставьте сюда кружки.

Воды должно быть до половины кружек, после закипания варите еще минут 40.

В фарш можно добавлять сыр, зелень, оливки или грибы.

Приятного аппетита!!!

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