Раз-два и готово. Домашняя вареная колбаса в кружке, делайте сразу две порции

Ингредиенты:
● 500 г куриного филе
● 400 г молока
● 1 яйцо
● 2 ст. л. крахмала
● 6 зубчиков чеснока
● 2 ч. л. соли
● 1/2 ч. л. сахара
● 1/3 ч. л. черного перца
● 1/3 ч. л. кориандра
● 1/3 ч. л. кардамона
● 1/3 ч. л. мускатного ореха
Приготовление:
Нарежьте филе на кусочки и превратите в пасту с помощью блендера.
Добавляйте порционно молоко. Добавьте сюда специи, соль, сахар и крахмал. Затем положите в массу яйцо и чеснок, тщательно перемешайте. Паста должна быть аппетитного белого цвета.
Возьмите обычные керамические кружки и смажьте и маслом кружки, наполните фаршем на 4/5 объема. Хорошо обмотайте кружки пищевой пленкой.
В кастрюлю налейте воды, на дно лучше положить салфетку и ткани. Когда вода немного подогреется поставьте сюда кружки.
Воды должно быть до половины кружек, после закипания варите еще минут 40.
В фарш можно добавлять сыр, зелень, оливки или грибы.
Приятного аппетита!!!
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