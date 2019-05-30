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Самый простой способ приготовить фаршированные шампиньоны. Сохраните рецепт


Самый простой способ приготовить фаршированные шампиньоны. Сохраните рецепт

Ингредиенты:
шампиньоны 12 шт
лук 1 шт
сыр 150-180 г
соль
свежемолотый перец

Приготовление:

Шампиньоны вымыйте и обсушите.

Удалите ножки.

Выложите шляпки в смазанную маслом форму.

Лук нарежьте мелко. Ножки грибов порубите.

Сыр натрите на средней терке.

Лук обжарьте на растительном масле. Добавьте ножки шампиньонов, посолите, поперчите и жарьте грибы с луком еще 5 минут.

Начинку выложите в шляпки.

Сверху посыпьте сыром.

Готовьте шампиньоны 10-12 минут, при температуре 180° С.

Приятного аппетита!!!

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