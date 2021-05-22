Вы забудете про беляши и чебуреки! Я не устаю их готовить, быстрые лепешки: мука и вода

Пышные и ароматные лепешки с мясной начинкой, но по своему вкусу вы можете делать любую начинку. К примеру, творог с зеленью и сыром.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 250 мл;
- мука, 500 г;
- соль;
- масло растительное, 1 – 2 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш из любого мяса, 800 г;
- соль, перец, специи;
- зеленый лук и зелень по вкусу.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с солью и заливаем кипятком.
Сначала вымешиваем ложкой, потом месим тесто руками.
Добавляем растительное масло и вымешиваем тесто. Должно получиться мягким, податливым. Накрываем и оставляем на 10 минут.
Фарш смешиваем с рубленным зеленым луком и зеленью.
Заправляем солью и перцем, специями и хорошо вымешиваем до однородности.
Тесто делим на 5 – 6 частей и раскатываем в тонкие лепешки.
На каждую выкладываем фарш, защипываем по кругу и раскатываем слегка скалкой.
Обжариваем лепешки на сухой сковороде или с добавлением небольшого количества растительного масла.
Жарим с каждой стороны до румяности, можно накрывать крышкой, чтобы начинка хорошо пропеклась.
Когда складываете лепешки стопкой, можно смазывать кусочком сливочного масла.
Подавать можно в качестве отдельного блюда или вместе с салатами из свежих овощей.
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