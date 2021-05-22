Вы забудете про беляши и чебуреки! Я не устаю их готовить, быстрые лепешки: мука и вода

Пышные и ароматные лепешки с мясной начинкой, но по своему вкусу вы можете делать любую начинку. К примеру, творог с зеленью и сыром.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кипяток, 250 мл;

мука, 500 г;

соль;

масло растительное, 1 – 2 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш из любого мяса, 800 г;

соль, перец, специи;

зеленый лук и зелень по вкусу.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью и заливаем кипятком.

Сначала вымешиваем ложкой, потом месим тесто руками.

Добавляем растительное масло и вымешиваем тесто. Должно получиться мягким, податливым. Накрываем и оставляем на 10 минут.

Фарш смешиваем с рубленным зеленым луком и зеленью.

Заправляем солью и перцем, специями и хорошо вымешиваем до однородности.

Тесто делим на 5 – 6 частей и раскатываем в тонкие лепешки.

На каждую выкладываем фарш, защипываем по кругу и раскатываем слегка скалкой.

Обжариваем лепешки на сухой сковороде или с добавлением небольшого количества растительного масла.

Жарим с каждой стороны до румяности, можно накрывать крышкой, чтобы начинка хорошо пропеклась.

Когда складываете лепешки стопкой, можно смазывать кусочком сливочного масла.

Подавать можно в качестве отдельного блюда или вместе с салатами из свежих овощей.