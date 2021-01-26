Увидела, как соседка печёт пирожки, которыми нас угощает. Отказались навсегда

Когда то я писала на своём канале о том, как во времена моего детства соседи, и моя бабушка в том числе, угощали своей выпечкой. Я помню, как моя бабушка, прежде чем идти к соседке, всегда повязывала чистый платочек, мыла блюдо, тщательно его вытирала и накладывала пирожки с горкой.

Вспомнить эту тему получилось после рассказа моей приятельницы. К сожалению, здесь угощение не было столь желанным. Пишу от первого лица.

» В нашем подъезде живёт милая старушка. Она всегда вежливая, при встрече обязательно спросит — как дела, как детки, знает всех, потому что сама живёт в этом доме очень давно. Мы все выросли на её памяти.

Но сама она одинока, о себе не рассказывает, да и мы не интересовались. В нынешнем поколении редко кто тесно общается с соседями, а уж спрашивать про то, что было в их жизни вряд ли кто — то станет. Знаем только, что к ней приезжает дочь, очень редко, живёт в другом городе, внуков не видели никогда. Кто его знает, какие причины этому способствуют.

Так -что, бабушка одна и поэтому у неё есть одна привычка — любит она угощать соседей своей стряпнёй. Другого общения у неё нет!

Мы живём в квартире напротив и к нам она заходит чаще, чем к другим. Может принести пирожки, пирог, один раз принесла творожную запеканку.

Муж у меня человек брезгливый и ест только приготовленное мной и своей мамой. Поэтому он никогда бабушкино угощение не пробовал и мне часто выговаривал, что едим приготовленное неизвестно какими руками. Ну вот такой характер у человека!

Фото для иллюстрации из открытых источников.

А мне и бабушку жаль, вроде человек несёт от чистого сердца, я и чай предложу, вместе попьём. И пирожки всегда красивые, аппетитные! Как я уже говорила — о себе бабуля никогда ничего не рассказывала, только общие темы, как в магазине всё дорожает, как в поликлинику сходила.

Но один случай заставил меня пересмотреть моё отношение к бабушкиной выпечке. Да и до этого несколько раз детям попадались в угощении подозрительные волоски. Я думала, мало ли, бывает и в сахаре иногда попадётся. Старший наотрез отказался что-то есть, а младший в силу возраста внимания не обратил.

Но случилось один раз, что письмо, адресованное бабушке, по ошибке положили в наш почтовый ящик и я, как только увидела на чьё оно имя, решила отнести его соседке. Встретила она меня очень доброжелательно, в квартире пахло свежей выпечкой, бабуля предложила чайку попить, я не отказалась.

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Муж на работе, дети в школе, никаких срочных дел у меня не было. Часть пирожков бабушка уже испекла, а часть ещё была в процессе. Она чаепитие со мной совмещала с готовящимися пирожками.

Надо сказать, что у бабушки дома жили две кошки и собака, маленькая, но достаточно волосатая, породу незнаю, не собачники мы. И вот эта собачка постоянно крутилась на кухне, да и кошки ходили туда и обратно! Бабушка лепила следующую партию пирожков, а тут к ней на стул кошка запрыгивает. Бабуля рукой в муке погладила кошку и продолжила лепить пирожки.

Я чуть пирожком не подавилась, благо последний кусок в рот положила. Что уж там у кошки на загривке от мучной руки, я и представлять не захотела. А соседка мне новые пирожки подкладывает, только я уже на них смотреть не могу!

Тут ещё хлеще! Падает на пол кусочек теста, подбегает собачка, нюхает, разворачивается, хвостиком машет аккурат над этим кусочком и убегает. Бабушка посмеялась, какая она неуклюжая стала, из рук падает, и какая собачка озорница, берёт с пола кусок теста, сдувает с него что — то ( страшно представить что там было!) и продолжает из него лепить пирожок.

Тут уж я не выдержала, сразу нашла кучу неотложных дел и домой собралась! А бабуля мне говорит:

— Подожди, Ниночка! Я тебе пирожков с собой дам, с пылу, с жару, свеженьких!

Какие пирожки после всего увиденного? Я поблагодарила соседку, но от пирожков категорически отказалась, сказала, что мы сегодня идём на ужин к маме мужа, поэтому пирожки в другой раз.

— Ну ладно! Тогда я Веру Петровну из двенадцатой квартиры угощу!

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Я покивала и подумала — хорошо, что Вера Петровна процесс приготовления не видит. Теперь вот встала проблема, как навсегда отказаться от соседкиного угощения? И не могу понять, дома у старушки всегда чисто, сама ходит аккуратно одетой, одежда чистая, а элементарного не видит.

Ну ладно, животных она любит, но можно же понять, что они шерстяные, сама же она когда готовит, платок на голову надевает. А руками животных гладит и тесто подняла с пола!

Как может сочетаться в человеке аккуратность и неряшливость? Одно я знаю точно- больше никакой соседской выпечки дома у меня не будет. Любую причину найду, но брать не буду!»

Вот такая история приключилась. Может правильно многие из нас не любят есть чужие подношения, пусть даже они и делаются от чистого сердца? Наверное поэтому я не покупаю готовые салаты в магазинах, не так много времени идёт на их приготовление, лучше сделать самой.

Но полностью исключить готовую еду невозможно! Сын любит шаурму. Иногда делаю сама, иногда покупаем, но строго в одном месте. Там продавец бОльшую часть процесса делает при нас и уже по его манере видно, что человек чистоплотный, всегда в перчатках, мы с ним часто разговариваем и, если бы он позволил себе что-то в духе соседки, я была бы очень удивлена!

Конечно, мы не можем контролировать всё приготовление, во всех предприятиях, но если есть подозрение на то, что продукт готовится в неподобающих условиях, то можно просто не покупать там готовую еду. Чувствую, что желающих поспорить будет много, но я высказала своё мнение и оно может не совпадать с вашим!