Шикарная закуска из лаваша: красивая и вкусная

Еще один простой рецепт быстрого блюда: шикарная закуска из лаваша. Она получается очень вкусной и невероятно красивой: станет настоящим украшением праздничного стола.

Процесс приготовления элементарный и не займет много времени: поэтому ее можно и на ужин сделать. Обожаю блюда, которые можно сделать на скорую руку, поэтому на моем сайте вы найдете много рецептов блюд из лаваша. Не всегда есть время стоять у плиты часами – и такие рецепты быстрой закуски приходят на помощь. Отличный выход из положения: купил лаваш, сделал начинку – и отправил на несколько минут в духовку. Результат же потрясающий: аппетитное блюдо, от которого невозможно отказаться.

Состав продуктов

15 кружков лаваша;

одна отварная куриная грудка;

400 грамм твердого сыра;

200 грамм помидоров (томатный соус, кетчуп);

одна головка репчатого лука;

три зубчика чеснока;

одна столовая ложка сладкой молотой паприки;

одна чайная ложка соли;

пучок зеленой петрушки.

Шикарная закуска из лаваша: пошаговый процесс приготовления

Лаваш нам нужен будет в виде кружков. Если не сможете такой купить, возьмите обычный листовой лаваш и вырежьте из него кухонными ножницами кружки, диаметром 20 сантиметров. В качестве лекала можно использовать тарелку или крышку нужного диаметра. Кружки лаваша разрезаем на две равные части: у нас получится 30 штук вкуснейшей закуски. Шесть кружков разрезаем так: одна половинка должна быть меньше другой. Твердый сыр натираем на крупной терке. Свежие помидоры очищаем от кожицы и измельчаем блендером. Вместо них можно взять любимый томатный соус, кетчуп или томаты в собственном соку (их надо будет измельчить в пюре). Куриную грудку отварите заранее: в кипящей воде, с добавлением соли, в течение 20 минут после повторного закипания. Остужать мясо для салатов и закусок надо в бульоне: тогда оно будет сочным и вкусным. Совет. Для приготовления закуски вы можете использовать и запеченное куриное филе, или куриное мясо, приготовленное за 6 минут на сковороде – будет еще вкуснее. Охлажденное куриное филе нарезаем небольшими кубиками и перекладываем в посуду, в которой будет удобно смешивать начинку. Одну крупную луковицу мелко нарезаем, отправляем в миску с мясом. Добавляем пропущенные через пресс зубчики чеснока, паприку и соль, томаты. Все тщательно размешиваем. Дно от разъемной формы (сама форма нам не нужна) смазываем растительным маслом, ставим в середину пиалу. Закуску собираем следующим образом: посыпаем заготовку сыром (равномерно, по всей поверхности), на один край выкладываем начинку, в виде полоски шириной примерно 3 сантиметра. Закручиваем лаваш в форме конуса, начиная с той стороны, где положили начинку. Перекладываем на подготовленное дно от формы, широкой стороной к краю Продолжая все то же самое, формируем первый ряд. Посыпаем сверху все конусы тертым сыром. Затем пиалу убираем, выкладываем второй ряд конусов, в шахматном порядке. Тоже посыпаем их сыром. Верхушку делаем из кусочков лаваша меньшего размера, посыпаем сыром. Взбитым яйцом смазываем края лаваша, чтобы они не были сухими. Отправляем всю эту красоту в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут: зависит от толщины лаваша. Готовое блюдо сверху посыпаем зеленью петрушки – и можно подавать на стол.

Шикарная закуска из лаваша в виде цветка способна украсить любой стол: и праздничный, и повседневный. Обязательно попробуйте: это очень просто, быстро и невероятно вкусно. Другие рецепты быстрых блюд из лаваша вы найдете на нашем сайте: готовьте с удовольствием.

Приятного всем аппетита и отличного настроения.

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