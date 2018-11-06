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Шикарная закуска из лаваша: красивая и вкусная

Еще один простой рецепт быстрого блюда: шикарная закуска из лаваша. Она получается очень вкусной и невероятно красивой: станет настоящим украшением праздничного стола.

Процесс приготовления элементарный и не займет много времени: поэтому ее можно и на ужин сделать. Обожаю блюда, которые можно сделать на скорую руку, поэтому на моем сайте вы найдете много рецептов блюд из лаваша. Не всегда есть время стоять у плиты часами – и такие рецепты быстрой закуски приходят на помощь. Отличный выход из положения: купил лаваш, сделал начинку – и отправил на несколько минут в духовку. Результат же потрясающий: аппетитное блюдо, от которого невозможно отказаться.

Состав продуктов

  • 15 кружков лаваша;
  • одна отварная куриная грудка;
  • 400 грамм твердого сыра;
  • 200 грамм помидоров (томатный соус, кетчуп);
  • одна головка репчатого лука;
  • три зубчика чеснока;
  • одна столовая ложка сладкой молотой паприки;
  • одна чайная ложка соли;
  • пучок зеленой петрушки.

Шикарная закуска из лаваша: пошаговый процесс приготовления

  1. Лаваш нам нужен будет в виде кружков. Если не сможете такой купить, возьмите обычный листовой лаваш и вырежьте из него кухонными ножницами кружки, диаметром 20 сантиметров. В качестве лекала можно использовать тарелку или крышку нужного диаметра.
  2. Кружки лаваша разрезаем на две равные части: у нас получится 30 штук вкуснейшей закуски. Шесть кружков разрезаем так: одна половинка должна быть меньше другой.
  3. Твердый сыр натираем на крупной терке.
  4. Свежие помидоры очищаем от кожицы и измельчаем блендером. Вместо них можно взять любимый томатный соус, кетчуп или томаты в собственном соку (их надо будет измельчить в пюре).
  5. Куриную грудку отварите заранее: в кипящей воде, с добавлением соли, в течение 20 минут после повторного закипания. Остужать мясо для салатов и закусок надо в бульоне: тогда оно будет сочным и вкусным.
  6. Совет. Для приготовления закуски вы можете использовать и запеченное куриное филе, или куриное мясо, приготовленное за 6 минут на сковороде – будет еще вкуснее.
  7. Охлажденное куриное филе нарезаем небольшими кубиками и перекладываем в посуду, в которой будет удобно смешивать начинку.
  8. Одну крупную луковицу мелко нарезаем, отправляем в миску с мясом.
  9. Добавляем пропущенные через пресс зубчики чеснока, паприку и соль, томаты. Все тщательно размешиваем.
  10. Дно от разъемной формы (сама форма нам не нужна) смазываем растительным маслом, ставим в середину пиалу.
  11. Закуску собираем следующим образом: посыпаем заготовку сыром (равномерно, по всей поверхности), на один край выкладываем начинку, в виде полоски шириной примерно 3 сантиметра.
  12. Закручиваем лаваш в форме конуса, начиная с той стороны, где положили начинку.
  13. Перекладываем на подготовленное дно от формы, широкой стороной к краю
  14. Продолжая все то же самое, формируем первый ряд. Посыпаем сверху все конусы тертым сыром.
  15. Затем пиалу убираем, выкладываем второй ряд конусов, в шахматном порядке. Тоже посыпаем их сыром.
  16. Верхушку делаем из кусочков лаваша меньшего размера, посыпаем сыром.
  17. Взбитым яйцом смазываем края лаваша, чтобы они не были сухими.
  18. Отправляем всю эту красоту в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут: зависит от толщины лаваша.
  19. Готовое блюдо сверху посыпаем зеленью петрушки – и можно подавать на стол.

Шикарная закуска из лаваша в виде цветка способна украсить любой стол: и праздничный, и повседневный. Обязательно попробуйте: это очень просто, быстро и невероятно вкусно. Другие рецепты быстрых блюд из лаваша вы найдете на нашем сайте: готовьте с удовольствием.

Шикарная закуска из лаваша: красивая и вкусная

Приятного всем аппетита и отличного настроения.

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