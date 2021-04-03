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Профитроли с вареной сгущенкой. Впервые я попробовала это лакомство в гостях, с тех пор постоянно его готовлю

Профитроли с вареной сгущенкой готовятся не сложно и довольно быстро. Отличный вариант угощения гостей и близких.

Профитроли с вареной сгущенкой

Профитроли с вареной сгущенкой: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — муки
  2. 100 (сто) гр — масла сливочного
  3. 1 (один) стакан — питьевой воды
  4. 4 (четыре) шт — яиц
  5. щепотка соли
  6. банка сгущенного молока

Рецепт приготовления:

  • В сотейник положите сливочное масло, добавьте щепотку соли. Влейте воду и поставьте сотейник на плиту. Перемешивая, доводите все до кипения. Добавляйте муку, и быстро все перемешивайте. Томите еще две минуты и добавляйте яйца. Очень быстро перемешивайте, до однородного состояния. Снимите с огня и продолжайте активно перемешивать еще пару минут. Массу остудите и переложите в кондитерский мешок
  • Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте ее сливочным маслом. На бумагу, из кондитерского мешка, выдавите порционно заготовки для профитролей. Предварительно разогрейте духовку до 180° C.
  • Выпекайте профитроли сорок минут, до готовности. Готовые профитроли надрежьте ножом и наполните вареной сгущенкой. По желанию, перед подачей посыпьте профитроли сахарной пудрой.

Профитроли с вареной сгущенкой получились такими ароматными, аппетитными, что так и хочется скорее отведать их!

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