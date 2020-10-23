Лазанья с грибами: для тех, кто ценит итальянскую кухню

Лазанья с грибами! Блюдо лазанья — одно из самых знаменитых представителей итальянской кухни. Интересно, однако, узнать, что слово лазанья берёт своё начало от греческого слова, означающего «горячие пласты».

Лазанью начали изготовлять на территории Кампании ещё в тринадцатом веке, а может и раньше.

Теперь же это древнее блюдо ждёт Вашего внимания.

Лазанья с грибами: ингредиенты

Шесть слоёв для лазаньи

Триста граммов сыра моцарелла

Одну среднюю луковицу репчатого лука

Две столовые ложки оливкового масла

Полкилограмма свежих шампиньонов

Соль

Перец

Паприка

Для соуса «Бешамель» возьмём:

Тридцать пять граммов муки

Треть литра молока

Тридцать граммов сливочного масла

Мускатный орех

Соль

Чёрный молотый перец

Лазанья с грибами: приступаем к приготовлению

Очистить луковицу от шелухи. Нарезать на мелкие полукольца.

Тщательно вымыть шампиньоны. Если на шампиньонах есть тёмные пятнышки, их необходимо отрезать. Тонко нарезать шампиньоны.

Разогреть оливковое масло в сковороде. Добавить в сковороду лук и жарить до тех пор, пока он не станет кремово- золотистым.

Когда лук поджарится, добавить к нему шампиньонов. Посолить и добавить перца. После чего продолжать жарить от семи до десяти минут.

Не теряя времени, положить сливочное масло в небольшой алюминиевый сотейник. Когда масло подогреется, всыпать туда заранее просеянную муку. Обжарить муку, помешивая деревянной ложкой. Когда мука станет коричневатой, очень медленно влить в неё молоко, тщательно перемешивая во избежание комков. Продержать на огне до загустения. Добавить мускатного ореха и приправ, таких как соль и перец. Перемешивать очень важно, так как комочки смертельны для «Бешамеля».

Когда масло подогреется, всыпать туда заранее просеянную муку. Обжарить муку, помешивая деревянной ложкой. Когда мука станет коричневатой, очень медленно влить в неё молоко, тщательно перемешивая во избежание комков. Продержать на огне до загустения. Добавить мускатного ореха и приправ, таких как соль и перец. Перемешивать очень важно, так как комочки смертельны для «Бешамеля». Положить слои для лазаньи в кастрюлю с подсоленой водой и отваривать в течение трёх минут. Вынуть слои и обсушить.

Приготовить противень, смазывая его «Бешамелем». Разместить на противене два слоя для лазаньи. Положить на них половину грибной поджарки. На крупной тёрке натереть сыр Моцарелла и посыпать им грибы. Сверху полить «Бешамелем». Положить вторые слои и повторить.

Последний — верхний слой лазаньи опять таки посыпать натёртой Моцареллой и полить «Бешамелем».

Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов. Выпекать лазанью нужно в среднем сорок минут.

Лазанья с грибами: готова

Мы уверены, что у Вас получилась сногсшибательно вкусно! Приятного аппетита!