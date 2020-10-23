Лазанья с грибами: для тех, кто ценит итальянскую кухню

Лазанья с грибами! Блюдо лазанья — одно из самых знаменитых представителей итальянской кухни. Интересно, однако, узнать, что слово лазанья берёт своё начало от греческого слова, означающего «горячие пласты».
Лазанью начали изготовлять на территории Кампании ещё в тринадцатом веке, а может и раньше.
Теперь же это древнее блюдо ждёт Вашего внимания.
Лазанья с грибами: ингредиенты
- Шесть слоёв для лазаньи
- Триста граммов сыра моцарелла
- Одну среднюю луковицу репчатого лука
- Две столовые ложки оливкового масла
- Полкилограмма свежих шампиньонов
- Соль
- Перец
- Паприка
Для соуса «Бешамель» возьмём:
- Тридцать пять граммов муки
- Треть литра молока
- Тридцать граммов сливочного масла
- Мускатный орех
- Соль
- Чёрный молотый перец
Лазанья с грибами: приступаем к приготовлению
- Очистить луковицу от шелухи. Нарезать на мелкие полукольца.
- Тщательно вымыть шампиньоны. Если на шампиньонах есть тёмные пятнышки, их необходимо отрезать. Тонко нарезать шампиньоны.
- Разогреть оливковое масло в сковороде. Добавить в сковороду лук и жарить до тех пор, пока он не станет кремово- золотистым.
- Когда лук поджарится, добавить к нему шампиньонов. Посолить и добавить перца. После чего продолжать жарить от семи до десяти минут.
- Не теряя времени, положить сливочное масло в небольшой алюминиевый сотейник. Когда масло подогреется, всыпать туда заранее просеянную муку. Обжарить муку, помешивая деревянной ложкой. Когда мука станет коричневатой, очень медленно влить в неё молоко, тщательно перемешивая во избежание комков. Продержать на огне до загустения. Добавить мускатного ореха и приправ, таких как соль и перец. Перемешивать очень важно, так как комочки смертельны для «Бешамеля».
- Положить слои для лазаньи в кастрюлю с подсоленой водой и отваривать в течение трёх минут. Вынуть слои и обсушить.
- Приготовить противень, смазывая его «Бешамелем». Разместить на противене два слоя для лазаньи. Положить на них половину грибной поджарки. На крупной тёрке натереть сыр Моцарелла и посыпать им грибы. Сверху полить «Бешамелем». Положить вторые слои и повторить.
- Последний — верхний слой лазаньи опять таки посыпать натёртой Моцареллой и полить «Бешамелем».
- Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов. Выпекать лазанью нужно в среднем сорок минут.
Лазанья с грибами: готова
Мы уверены, что у Вас получилась сногсшибательно вкусно! Приятного аппетита!
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