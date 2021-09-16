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Салат Машеровский. Оригинальный рецепт, получается вкуснее салата Оливье

Салат Машеровский получается очень вкусным и ароматным . Такой салат может украсить любой праздничный стол.

Салат Машеровский: ингредиенты

Салат Машеровский

  1. Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
  2. Маринованные грибы — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  4. Яйца вареные — 3 шт. (три штуки)
  5. Лук — 2 шт. (две штуки)
  6. Солёный огурец — 2 шт. (две штуки)
  7. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Сперва подготовьте куриное филе. Мясо промойте, высушите, тщательно посолите со всех сторон и намажьте приправой Карри.
  • Затем мясо обжарьте на раскалённом растительном масле на сильном огне до образования румяной корочки.
  • После того, как мясо поджарится, залейте его водой и тушите под закрытой крышкой на слабом огне 15-20 минут.
  • Выньте филе из сковороды, дайте ему остыть, затем нарежьте на небольшие кубики.
  • Лук нарежьте также небольшими кубиками и пассируйте на сковороде до золотистости.
  • Нарежьте небольшими кубиками морковь, два солёных огурца, вареные яйца,  морковь пассируйте на сковороде до мягкости.
  • Нарежьте маринованные грибы на мелкие кусочки.
  • Все ингредиенты смешайте в глубокой миске, посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Салат Машеровский. Оригинальный рецепт, получается вкуснее салата Оливье 2

Салат Машеровский: видео

Приятного аппетита!

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