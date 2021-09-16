Салат Машеровский. Оригинальный рецепт, получается вкуснее салата Оливье

Салат Машеровский получается очень вкусным и ароматным . Такой салат может украсить любой праздничный стол.
Салат Машеровский: ингредиенты
- Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
- Маринованные грибы — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Яйца вареные — 3 шт. (три штуки)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Солёный огурец — 2 шт. (две штуки)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва подготовьте куриное филе. Мясо промойте, высушите, тщательно посолите со всех сторон и намажьте приправой Карри.
- Затем мясо обжарьте на раскалённом растительном масле на сильном огне до образования румяной корочки.
- После того, как мясо поджарится, залейте его водой и тушите под закрытой крышкой на слабом огне 15-20 минут.
- Выньте филе из сковороды, дайте ему остыть, затем нарежьте на небольшие кубики.
- Лук нарежьте также небольшими кубиками и пассируйте на сковороде до золотистости.
- Нарежьте небольшими кубиками морковь, два солёных огурца, вареные яйца, морковь пассируйте на сковороде до мягкости.
- Нарежьте маринованные грибы на мелкие кусочки.
- Все ингредиенты смешайте в глубокой миске, посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.
Салат Машеровский: видео
Приятного аппетита!
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