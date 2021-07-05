Просто, вкусно и доступно для всей семьи. Рецепт сливочного сыра из кабачков

С приходом сезона свежих овощей, очень хочется приготовить что-то оригинальное и вкусное, по-летнему свежее. Такая намазка для бутербродов из кабачка и сливочного сыра – это отличное дополнение к основным блюдам на столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачок и лук по 1 шт;
- морковь, половина;
- чеснок, 2 зубчика;
- молоко, 1 л;
- соль, 0.5 ст.л;
- натуральный йогурт жирный, 300 мл;
- масло растительное;
- укроп, соль, перец и специи.
Процесс приготовления
Молоко смешиваем с солью и нагреваем, вливаем йогурт, перемешиваем и варим 10 минут до густоты.
Когда в массе начнет отделяться сыворотка от творога, процеживаем через сито и оставляем остывать мягкий сыр и стекать. В среднем, процесс занимает около 30 минут.
Лук мелко режем, чеснок измельчаем, морковь также измельчаем на мелкие кусочки.
Пассируем лук на растительном масле, потом добавляем чеснок и морковь, перемешиваем и тушим.
Кабачок режем небольшими кусочками и добавляем к овощам, тушим под крышкой 15 минут.
Зелень мелко рубим и смешиваем с овощами. Оставляем остывать.
Совет: добавляйте еще острый перчик, порезанный небольшими кусочками, чеснок берите по вкусу и кроме укропа можно добавить и другую зелень.
В чаше блендера смешиваем мягкий сыр и овощи, измельчаем до пастообразной массы.
По вкусу солим и перчим, добавляем разные ароматные травы и специи по вкусу.
Массу выкладываем в емкость, накрываем и отправляем остужаться в холодильник.
Такая намазка получается очень свежей, ароматной, пикантной и полезной – в ней только натуральные компоненты, которые смешиваясь, дают необычный вкус.
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