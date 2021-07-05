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Просто, вкусно и доступно для всей семьи. Рецепт сливочного сыра из кабачков

С приходом сезона свежих овощей, очень хочется приготовить что-то оригинальное и вкусное, по-летнему свежее. Такая намазка для бутербродов из кабачка и сливочного сыра – это отличное дополнение к основным блюдам на столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачок и лук по 1 шт;
  • морковь, половина;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • молоко, 1 л;
  • соль, 0.5 ст.л;
  • натуральный йогурт жирный, 300 мл;
  • масло растительное;
  • укроп, соль, перец и специи.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с солью и нагреваем, вливаем йогурт, перемешиваем и варим 10 минут до густоты.

Когда в массе начнет отделяться сыворотка от творога, процеживаем через сито и оставляем остывать мягкий сыр и стекать. В среднем, процесс занимает около 30 минут.

Лук мелко режем, чеснок измельчаем, морковь также измельчаем на мелкие кусочки.

Пассируем лук на растительном масле, потом добавляем чеснок и морковь, перемешиваем и тушим.

Кабачок режем небольшими кусочками и добавляем к овощам, тушим под крышкой 15 минут.

Просто, вкусно и доступно для всей семьи. Рецепт сливочного сыра из кабачков

Зелень мелко рубим и смешиваем с овощами. Оставляем остывать.

Совет: добавляйте еще острый перчик, порезанный небольшими кусочками, чеснок берите по вкусу и кроме укропа можно добавить и другую зелень.

В чаше блендера смешиваем мягкий сыр и овощи, измельчаем до пастообразной массы.

По вкусу солим и перчим, добавляем разные ароматные травы и специи по вкусу.

Массу выкладываем в емкость, накрываем и отправляем остужаться в холодильник.

Просто, вкусно и доступно для всей семьи. Рецепт сливочного сыра из кабачков

Такая намазка получается очень свежей, ароматной, пикантной и полезной – в ней только натуральные компоненты, которые смешиваясь, дают необычный вкус.

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