Просто, вкусно и доступно для всей семьи. Рецепт сливочного сыра из кабачков

С приходом сезона свежих овощей, очень хочется приготовить что-то оригинальное и вкусное, по-летнему свежее. Такая намазка для бутербродов из кабачка и сливочного сыра – это отличное дополнение к основным блюдам на столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачок и лук по 1 шт;

морковь, половина;

чеснок, 2 зубчика;

молоко, 1 л;

соль, 0.5 ст.л;

натуральный йогурт жирный, 300 мл;

масло растительное;

укроп, соль, перец и специи.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с солью и нагреваем, вливаем йогурт, перемешиваем и варим 10 минут до густоты.

Когда в массе начнет отделяться сыворотка от творога, процеживаем через сито и оставляем остывать мягкий сыр и стекать. В среднем, процесс занимает около 30 минут.

Лук мелко режем, чеснок измельчаем, морковь также измельчаем на мелкие кусочки.

Пассируем лук на растительном масле, потом добавляем чеснок и морковь, перемешиваем и тушим.

Кабачок режем небольшими кусочками и добавляем к овощам, тушим под крышкой 15 минут.

Зелень мелко рубим и смешиваем с овощами. Оставляем остывать.

Совет: добавляйте еще острый перчик, порезанный небольшими кусочками, чеснок берите по вкусу и кроме укропа можно добавить и другую зелень.

В чаше блендера смешиваем мягкий сыр и овощи, измельчаем до пастообразной массы.

По вкусу солим и перчим, добавляем разные ароматные травы и специи по вкусу.

Массу выкладываем в емкость, накрываем и отправляем остужаться в холодильник.