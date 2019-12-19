Соседка рассказала, как быстро отличить настоящую сметану от подделки

Я, конечно, знала, что на сегодняшний день, в продаже присутствует некоторое количество подделок сметаны, но чтоб настолько.

Раньше я думала, что покупая сметану на рынке, у бабушек, я беру именно настоящий продукт. Но, как оказалось, это далеко не так. Подделкой торгуют везде.

Из всех существующих молочных продуктов питания, чаще всего, почему-то, экспериментируют со сметаной. Вместо полезного белка кладут сою, а животный жир заменяют на растительный. Поэтому и цена настолько разная.

Невооруженным глазом понять, настоящий это продукт или нет, просто невозможно. Но есть один несложный метод, с помощью которого, Вы сможете легко проверить, что, же на самом деле, приобрели в магазине. Я о нем узнала от одной знакомой, которая длительное время была сотрудником одного молочного завода.

Для эксперимента приготовьте стакан горячей воды и столовую ложку сметаны.

Поместите ложку со сметаной в стакан и мешайте. Настоящая сметана, во время помешивания, должна полностью раствориться, вода станет похожей на жидкое молоко.

Такой молочку можно употреблять всей семье.

Искусственно сделанный продукт очень плохо растворяется или, Вы можете увидеть, как он поднимается наверх, непонятными клочками, или, опускается на дно стакана, образуя комочки.

Как Вы догадались, такую сметану ни в коем случае кушать нельзя.

Таким способом я проверила сметану, которую всегда покупала в одном и том же месте, и у одного и того же продавца. Она оказалась тоже поддельной.

Надеюсь, эта статья будем Вам полезной. Здоровья всем!