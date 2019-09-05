Гратен с курицей и грибами: если любите вкусно покушать!

Если вы любите вкусно поесть, но времени на приготовление изысканных блюд совсем нет, тогда мы подготовили этот рецепт специально для вас.
Удивите своих близких, приготовив непревзойденный гратен с курицей и грибами. Для этого вам понадобятся простые ингредиенты и минимум усилий. Это блюдо превосходно получается даже у тех, кто только начинает пробовать свои силы в кулинарии. Угостите родных гратеном уже сегодня, они точно оценят ваши старания и попросят добавки.
Ингредиенты
- Лук 1 шт.
- Куриное филе 1 шт.
- Соль по вкусу
- Черный перец (молотый) по вкусу
- Шампиньоны 5–6 шт.
- Картофель 2–4 шт.
- Молоко 250 мл
- Мускатный орех 0,5 ч. л.
- Твердый сыр 100 г
Как приготовить гратен с курицей и грибами
- Очистите лук и нарежьте его кольцами. Равномерно распределите лук по дну формы для запекания.
- Тщательно промойте куриное филе и обсушите его с помощью бумажного полотенца.
- Курицу нарежьте небольшими кусочками и слегка их отбейте. Выложите филе сверху на лук, добавьте соль и перец.
- Помойте грибы, нарежьте их ломтиками и поместите в форму для запекания.
- Очистите картофель, нарежьте его тонкими кружочками. Выложите картофель на грибной слой.
- В отдельной посуде смешайте молоко с солью и специями. Полейте содержимое формы получившейся заправкой.
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Запекайте гратен на протяжении 30 минут.
- На мелкой терке натрите сыр. Присыпьте им блюдо и поместите форму в духовку еще на 5–7 минут.
Приятного аппетита! Поделитесь этим простым рецептом со своими друзьями!
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