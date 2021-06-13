Летом вместо надоевшей окрошки готовлю мой фирменный шелковый суп (еще никто не догадался из чего он, делюсь рецептом)

Простой рецепт овощного супа пюре может внести разнообразие в меню питания. Когда приходит сезон, можно использовать свежие овощи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- перец сладкий, 4 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- соль и разные специи;
- сливки, 50 мл;
- масло растительное, 2 ст.л;
- вода или бульон, 1.5 л.
Процесс приготовления
Овощи промываем и режем произвольными кусочками.
В воду кладем кабачки и варим 10 минут вместе с лавровым листом.
Лук с морковью пассируем на растительном масле.
Добавляем сладкий перец, перемешиваем и тушим под крышкой.
Посыпаем специями и тушим еще несколько минут.
Выкладываем овощи к кабачкам, солим суп и доводим до кипения, выключаем плиту.
Перебиваем массу погружным блендером в пюре, добавляем рубленую зелень и подаем на стол.
По вкусу вливайте сливки или просто вместе с супом подайте сметану.
Если сварить суп на мясном бульоне, получится еще вкуснее.
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