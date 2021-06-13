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Летом вместо надоевшей окрошки готовлю мой фирменный шелковый суп (еще никто не догадался из чего он, делюсь рецептом)

Простой рецепт овощного супа пюре может внести разнообразие в меню питания. Когда приходит сезон, можно использовать свежие овощи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • перец сладкий, 4 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • соль и разные специи;
  • сливки, 50 мл;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • вода или бульон, 1.5 л.

Процесс приготовления

Овощи промываем и режем произвольными кусочками.

В воду кладем кабачки и варим 10 минут вместе с лавровым листом.

Лук с морковью пассируем на растительном масле.

Добавляем сладкий перец, перемешиваем и тушим под крышкой.

Посыпаем специями и тушим еще несколько минут.

Выкладываем овощи к кабачкам, солим суп и доводим до кипения, выключаем плиту.

Перебиваем массу погружным блендером в пюре, добавляем рубленую зелень и подаем на стол.

Летом вместо надоевшей окрошки готовлю мой фирменный шелковый суп (еще никто не догадался из чего он, делюсь рецептом)

По вкусу вливайте сливки или просто вместе с супом подайте сметану.

Летом вместо надоевшей окрошки готовлю мой фирменный шелковый суп (еще никто не догадался из чего он, делюсь рецептом)

Если сварить суп на мясном бульоне, получится еще вкуснее.

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