Пирог из лаваша на сковороде: всего за 10 минут. Вкусный завтрак для всей семьи

Пирог из лаваша на сковороде! Приготовим-ка с утра всего за 10 минут очень вкусный завтрак для всей семьи – пирог из лаваша на сковороде. Приготовить его не составляет никакого труда, а результат – великолепное и оригинальное блюдо на завтрак или на перекус.

Пирог из лаваша на сковороде: ингредиенты

четыре яйца

половина стакана молока

сто граммов сыра (лучше взять сулугуни)

соль, перец, орегано – по вкусу

половина тонкого листа лаваша

растительное масло – для смазывания сковороды

Пирог из лаваша на сковороде: как же за 10 минут приготовить вкусный завтрак

Нужно приготовить основу для пирога:

Вбить яйца в небольшую миску.

Туда же влить молоко, посолить и поперчить.

Все содержимое миски тщательно взбить венчиком.

Сыр натереть на крупной фракции терки и отправить в ту же миску.

Половину листа тонкого лаваша разрезать произвольными небольшими кусочками и отправить в получившуюся у нас смесь.

Хорошо перемешать так, чтобы лаваш хорошо размяк.

А теперь испечем пирог из лаваша на сковороде:

Хорошо разогретую сковороду сбрызнуть растительным маслом и кисточкой смазать дно.

Получившуюся массу с лавашем отправить в сковороду, равномерно распределить ее по поверхности.

Сковороду накрыть крышкой снизить уровень огня на минимальный.

Пирог из лаваша печь до получения золотистости в нижней его части.

Затем следует его перевернуть. Чтобы не повредить форму пирога, нужно перевернуть при помощи тарелки.

арелкой накрыть сковороду и перевернут на нее, а затем – выложить пирог обратно.

Вновь сковороду накрыть крышкой и держать на огне до подрумянивания низа.

Вот буквально за 10 минут мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи.

Разрежьте пирог из лаваша на порционные кусочки при помощи специального ножа для пиццы и подайте на стол.

Пирог получился мягким, нежным, с приятной корочкой. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Пирог из лаваша на сковороде: готов

Приятного аппетита!