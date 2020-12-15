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Пирог из лаваша на сковороде: всего за 10 минут. Вкусный завтрак для всей семьи

Пирог из лаваша на сковороде! Приготовим-ка с утра всего за 10 минут очень вкусный завтрак для всей семьи – пирог из лаваша на сковороде. Приготовить его не составляет никакого труда, а результат – великолепное и оригинальное блюдо на завтрак или на перекус.

Пирог из лаваша на сковороде: ингредиенты

  • четыре яйца

Пирог из лаваша на сковороде

  • половина стакана молока
  • сто граммов сыра (лучше взять сулугуни)
  • соль, перец, орегано – по вкусу
  • половина тонкого листа лаваша
  • растительное масло – для смазывания сковороды

Пирог из лаваша на сковороде: как же за 10 минут приготовить вкусный завтрак

Пирог из лаваша на сковороде: всего за 10 минут. Вкусный завтрак для всей семьи

Нужно приготовить основу для пирога:

  • Вбить яйца в небольшую миску.
  • Туда же влить молоко, посолить и поперчить.
  • Все содержимое миски тщательно взбить венчиком.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки и отправить в ту же миску.
  • Половину листа тонкого лаваша разрезать произвольными небольшими кусочками и отправить в получившуюся у нас смесь.
  • Хорошо перемешать так, чтобы лаваш хорошо размяк.

А теперь испечем пирог из лаваша на сковороде:

  • Хорошо разогретую сковороду сбрызнуть растительным маслом и кисточкой смазать дно.
  • Получившуюся массу с лавашем отправить в сковороду, равномерно распределить ее по поверхности.
  • Сковороду накрыть крышкой снизить уровень огня на минимальный.
  • Пирог из лаваша печь до получения золотистости в нижней его части.
  • Затем следует его перевернуть. Чтобы не повредить форму пирога, нужно перевернуть при помощи тарелки.
  • арелкой накрыть сковороду и перевернут на нее, а затем – выложить пирог обратно.
  • Вновь сковороду накрыть крышкой и держать на огне до подрумянивания низа.

Вот буквально за 10 минут мы приготовили вкусный завтрак для всей семьи.

Пирог из лаваша на сковороде: всего за 10 минут. Вкусный завтрак для всей семьи

Разрежьте пирог из лаваша на порционные кусочки при помощи специального ножа для пиццы и подайте на стол.

Пирог получился мягким, нежным, с приятной корочкой. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Пирог из лаваша на сковороде: готов

Приятного аппетита!

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