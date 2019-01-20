Скатерть-Самобранка

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Невероятно вкусный супчик с куриными сердечками

Праздники закончились, а значит, самое время приготовить вкусный супчик. Он поможет разгрузить ваш желудок от тяжелой праздничной еды. А также придаст сил, бодрости и поднимет настроение. Супчик просто готовится и из доступных продуктов.

Необходимые продукты

  • 500 грамм куриных сердечек
  • 500 грамм шампиньонов
  • 3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 столовые ложки гречки
  • 5 штук перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • Соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Куриные сердечки промываем и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения. А потом варим их в течение 1 часа.
  2. Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны, а потом перекладываем на сухую сковороду. И обжариваем до полного испарения жидкости.
  3. Нарезаем небольшими кусочками лук, очищенную морковь нарезаем полукольцами.
  4. В подготовленные грибы добавляем растительное масло и лук, жарим все вместе еще 5 минут. Потом всыпаем морковь и обжариваем овощи с грибами до готовности.
  5. Картофель очищаем и нарезаем кусочками.
  6. В готовые сердечки добавляем картофель, зажарку, солим и перчим по вкусу. А также добавляем черный перец горошком. Доводим суп до кипения и добавляем промытую гречку. Варим суп до готовности крупы.
  7. Измельчаем подготовленную зелень.
  8. В готовый суп добавляем лавровый лист и снимаем с плиты. В таком виде оставляем настаиваться на 5-6 минут, а потом наливаем в тарелочки, добавляем зелень и подаем к столу.

Невероятно вкусный супчик с куриными сердечкамиПриятного аппетита!

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