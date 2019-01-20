Невероятно вкусный супчик с куриными сердечками

Праздники закончились, а значит, самое время приготовить вкусный супчик. Он поможет разгрузить ваш желудок от тяжелой праздничной еды. А также придаст сил, бодрости и поднимет настроение. Супчик просто готовится и из доступных продуктов.
Необходимые продукты
- 500 грамм куриных сердечек
- 500 грамм шампиньонов
- 3 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3 столовые ложки гречки
- 5 штук перца горошком
- 2 лавровых листа
- Соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Куриные сердечки промываем и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения. А потом варим их в течение 1 часа.
- Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны, а потом перекладываем на сухую сковороду. И обжариваем до полного испарения жидкости.
- Нарезаем небольшими кусочками лук, очищенную морковь нарезаем полукольцами.
- В подготовленные грибы добавляем растительное масло и лук, жарим все вместе еще 5 минут. Потом всыпаем морковь и обжариваем овощи с грибами до готовности.
- Картофель очищаем и нарезаем кусочками.
- В готовые сердечки добавляем картофель, зажарку, солим и перчим по вкусу. А также добавляем черный перец горошком. Доводим суп до кипения и добавляем промытую гречку. Варим суп до готовности крупы.
- Измельчаем подготовленную зелень.
- В готовый суп добавляем лавровый лист и снимаем с плиты. В таком виде оставляем настаиваться на 5-6 минут, а потом наливаем в тарелочки, добавляем зелень и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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