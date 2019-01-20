Невероятно вкусный супчик с куриными сердечками

Праздники закончились, а значит, самое время приготовить вкусный супчик. Он поможет разгрузить ваш желудок от тяжелой праздничной еды. А также придаст сил, бодрости и поднимет настроение. Супчик просто готовится и из доступных продуктов.

Необходимые продукты

500 грамм куриных сердечек

500 грамм шампиньонов

3 картофелины

1 морковь

1 луковица

3 столовые ложки гречки

5 штук перца горошком

2 лавровых листа

Соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Куриные сердечки промываем и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения. А потом варим их в течение 1 часа. Нарезаем небольшими кусочками промытые шампиньоны, а потом перекладываем на сухую сковороду. И обжариваем до полного испарения жидкости. Нарезаем небольшими кусочками лук, очищенную морковь нарезаем полукольцами. В подготовленные грибы добавляем растительное масло и лук, жарим все вместе еще 5 минут. Потом всыпаем морковь и обжариваем овощи с грибами до готовности. Картофель очищаем и нарезаем кусочками. В готовые сердечки добавляем картофель, зажарку, солим и перчим по вкусу. А также добавляем черный перец горошком. Доводим суп до кипения и добавляем промытую гречку. Варим суп до готовности крупы. Измельчаем подготовленную зелень. В готовый суп добавляем лавровый лист и снимаем с плиты. В таком виде оставляем настаиваться на 5-6 минут, а потом наливаем в тарелочки, добавляем зелень и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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