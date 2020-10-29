Шкмерули: вкуснейшее грузинское блюдо!

Шкмерули! Вы знакомы с грузинской кухней? Предлагаем вам рецепт одного из вкуснейших блюд – Шкмерули или курица в молочно-чесночном соусе. Блюдо получается очень нежным и, благодаря чесноку, имеет насыщенный аромат и вкус.

Шкмерули: ингредиенты

Восемьсот грамм куриного мяса (можно взять как целую, так и отдельные ее части)

четыре столовые ложки аджики

четыре средних зубчика чеснока

двести миллилитров молока

Шкмерули: приготовление

Куриное мясо моем, обсушиваем бумажной салфеткой, солим и перчим (перца много не надо класть, так как будем добавлять острую аджику)

Чеснок очищаем от шелухи и на мелкой терке натираем в глубокую пиалу. Туда же добавляем аджику. Все перемешиваем и полученной смесью со всех сторон смазываем курицу.

Берем форму для запекания (она должна быть такой, чтобы курочка в ней спокойно помещалась и кусочки не соприкасались друг с другом), вливаем растительное масло, хорошенько размазываем его по дну.

Курицу перекладываем в смазанную растительным маслом форму.

Разогреваем духовку до 180°С и закладываем туда курицу примерно минут на сорок.

В процессе приготовления курицу необходимо периодически поливать образовавшимся соком.

Молоко кипятим.

Готовую курицу достаем из духовки и заливаем молоком. Затем отправляем обратно в выключенную, но еще горячую духовку минут на семь. Куриное мясо впитает образовавшийся молочный соус и станет нежным и сочным.

Все, «Шкмерули» готово. Мясо получается очень нежным, с хрустящей корочкой. А чесночно-аджиковый соус прекрасно дополнит любой гарнир.

Шкмерули: готов

Да и сам по себе этот соус очень вкусный.

Можете смело подавать это блюдо к столу, оно никого не оставит равнодушным!

Шкмерули: видео

Всем приятного аппетита!