Шкмерули: вкуснейшее грузинское блюдо!

Шкмерули! Вы знакомы с грузинской кухней? Предлагаем вам рецепт одного из вкуснейших блюд – Шкмерули или курица в молочно-чесночном соусе. Блюдо получается очень нежным и, благодаря чесноку, имеет насыщенный аромат и вкус.
Шкмерули: ингредиенты
- Восемьсот грамм куриного мяса (можно взять как целую, так и отдельные ее части)
- четыре столовые ложки аджики
- четыре средних зубчика чеснока
- двести миллилитров молока
Шкмерули: приготовление
- Куриное мясо моем, обсушиваем бумажной салфеткой, солим и перчим (перца много не надо класть, так как будем добавлять острую аджику)
- Чеснок очищаем от шелухи и на мелкой терке натираем в глубокую пиалу. Туда же добавляем аджику. Все перемешиваем и полученной смесью со всех сторон смазываем курицу.
- Берем форму для запекания (она должна быть такой, чтобы курочка в ней спокойно помещалась и кусочки не соприкасались друг с другом), вливаем растительное масло, хорошенько размазываем его по дну.
- Курицу перекладываем в смазанную растительным маслом форму.
- Разогреваем духовку до 180°С и закладываем туда курицу примерно минут на сорок.
- В процессе приготовления курицу необходимо периодически поливать образовавшимся соком.
- Молоко кипятим.
- Готовую курицу достаем из духовки и заливаем молоком. Затем отправляем обратно в выключенную, но еще горячую духовку минут на семь. Куриное мясо впитает образовавшийся молочный соус и станет нежным и сочным.
Все, «Шкмерули» готово. Мясо получается очень нежным, с хрустящей корочкой. А чесночно-аджиковый соус прекрасно дополнит любой гарнир.
Шкмерули: готов
Да и сам по себе этот соус очень вкусный.
Можете смело подавать это блюдо к столу, оно никого не оставит равнодушным!
Шкмерули: видео
Всем приятного аппетита!
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