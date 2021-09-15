Пирог Ошеломительный с мясом. Вкусная несладкая выпечка для всей семьи

Пирог Ошеломительный с мясом поразит вас и ваших близких своим невероятным вкусом и аппетитным внешним видом.
Пирог Ошеломительный с мясом: ингредиенты
- Мука — 360 гр. (триста шестьдесят грамм)
- Вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сырые дрожжи — 30 гр. (тридцать грамм)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Для начинки:
- Фарш мясной — 400 гр. (четыреста грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Картофель — 2 шт.-300 гр. (две штуки — триста грамм)
- Твёрдый сыр — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Чёрный перец — по вкусу
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Налейте в миску тёплую воду, выложите туда дрожжи и сахар, перемешайте. Поставьте в тёплое место на 10-15 минут.
- Налейте в сотейник растительное масло и кефир, поставьте на огонь и подогрейте до температуры 30-40 градусов. Затем перелейте в миску, добавьте сахар, соль и дрожжи, перемешайте и, постепенно добавляя муку, замесите тесто.
- Накройте миску с тестом и поставьте в тёплое место на 40-50 минут, чтобы тесто увеличилось в два-три раза.
- Теперь приготовьте начинку: мелко нарежьте луковицу, две сырых картофелин нарежьте мелкими кубиками, чем меньше, тем лучше.
- Выложите в миску мясной фарш, картофель, соль, перец и лук и перемешайте.
- Выложите тесто на стол, разделите на две части. Одну часть раскатайте в круг, выложите на противень, застеленный пергаментом. По центру необходимо сделать 8 симметричных надрезов. Начинку выкладывайте по кругу, оставляя не тронутыми края и середину теста. Начинку сверху присыпьте твёрдым сыром.
- Затем приподнимите края круга и закрепите их в треугольники: начните с надрезов. В итоге должен получиться пирог в виде венка, а середина открытая.
- Сверху пирог промажьте яйцом, затем сделайте второй такой же пирог, дайте им расстояться, затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
- В случае, если пирог подрумянился, а начинка ещё не готова, накройте порог фольгой и пропеките ещё немного.
Пирог Ошеломительный с мясом подавайте со сметанно-чесночным соусом
Приятного аппетита!
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