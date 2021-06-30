Без жарки и возни! Овощная запеканка вкуснее мяса: для летней жары

Овощная запеканка прекрасно подходит для летней жары: вкусно, сытно и желудок не перегружается. В качестве добавки, можно приготовить рубленые куриные котлетки, которые прекрасно гармонируют с овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, кабачки и морковь по 2 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

зелень, пучок;

яйца, 3 шт;

сухари панировочные 4 ст.л;

соль, перец;

растительное масло, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Овощи трем на крупной терке и смешиваем.

Чеснок рубим ножом или пропускаем через пресс.

Зелень измельчаем и смешиваем с овощами.

Добавляем в массу яйца, сухари, соль и перец, растительное масло.

Перемешиваем массу до однородности.

Выкладываем массу в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом.

Разравниваем и немного уплотняем.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов и запекаем 50 минут.

Нарезаем порционными кусочками и подаем.