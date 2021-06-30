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Без жарки и возни! Овощная запеканка вкуснее мяса: для летней жары

Овощная запеканка прекрасно подходит для летней жары: вкусно, сытно и желудок не перегружается. В качестве добавки, можно приготовить рубленые куриные котлетки, которые прекрасно гармонируют с овощами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, кабачки и морковь по 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • зелень, пучок;
  • яйца, 3 шт;
  • сухари панировочные 4 ст.л;
  • соль, перец;
  • растительное масло, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Овощи трем на крупной терке и смешиваем.

Чеснок рубим ножом или пропускаем через пресс.

Зелень измельчаем и смешиваем с овощами.

Добавляем в массу яйца, сухари, соль и перец, растительное масло.

Перемешиваем массу до однородности.

Выкладываем массу в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом.

Разравниваем и немного уплотняем.

Запекаем в духовке при температуре 180 градусов и запекаем 50 минут.

Без жарки и возни! Овощная запеканка вкуснее мяса: для летней жары

Нарезаем порционными кусочками и подаем.

Без жарки и возни! Овощная запеканка вкуснее мяса: для летней жары

Я подаю такую запеканку со сметаной или соусами на ее основе: можно добавить тертый маринованный или свежий огурчик, чеснок, мелко рубленую зелень, горчицу. Запеканка вкусная в горячем и в холодном виде.

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