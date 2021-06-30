Без жарки и возни! Овощная запеканка вкуснее мяса: для летней жары

Овощная запеканка прекрасно подходит для летней жары: вкусно, сытно и желудок не перегружается. В качестве добавки, можно приготовить рубленые куриные котлетки, которые прекрасно гармонируют с овощами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, кабачки и морковь по 2 шт;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- зелень, пучок;
- яйца, 3 шт;
- сухари панировочные 4 ст.л;
- соль, перец;
- растительное масло, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Овощи трем на крупной терке и смешиваем.
Чеснок рубим ножом или пропускаем через пресс.
Зелень измельчаем и смешиваем с овощами.
Добавляем в массу яйца, сухари, соль и перец, растительное масло.
Перемешиваем массу до однородности.
Выкладываем массу в форму для запекания, предварительно смазав ее растительным маслом.
Разравниваем и немного уплотняем.
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов и запекаем 50 минут.
Нарезаем порционными кусочками и подаем.
Я подаю такую запеканку со сметаной или соусами на ее основе: можно добавить тертый маринованный или свежий огурчик, чеснок, мелко рубленую зелень, горчицу. Запеканка вкусная в горячем и в холодном виде.
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