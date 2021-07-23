Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Сегодня многие делают пышные и мягкие оладушки не на муке, а с манной крупой. Получается очень вкусно, блины не впитывают растительное масло, будут не жирными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

кефир, 250 мл;

манная крупа, 350 г;

соль щепотка;

сода, 1 ч.л;

ванилин и сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Кефир должен быть чуть теплым.

Смешиваем кефир, яйца, соль, сахар, ванилин и манную крупу. Оставляем на 30 – 4 минут, периодически перемешивая.

Масса должна стать густой и полностью однородной.

Совет: яйца можно не добавлять, без них оладушки получаются более пышными.

Непосредственно перед жаркой оладушков добавляем соду, хорошо перемешиваем тесто.

Обжариваем пышки на небольшом количестве растительного масла с двух сторон на небольшом огне.

Одну сторону жарим в открытой сковороде, а вторую – можно накрыть крышкой, тогда пышки будут точно прожаренными и пышными.

Подаю со сметаной, медом или вареньем, ягодным соусом, взбитым кремом из сметаны и вареной сгущенки. Оладушки и на следующий день будут мягкими и пышными.