Скатерть-Самобранка

5 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептСалат Грибы под ш...
  • ира
    спасибо за рецепт, надо попробоватьНакупила слишком ...
  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...

Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Сегодня многие делают пышные и мягкие оладушки не на муке, а с манной крупой. Получается очень вкусно, блины не впитывают растительное масло, будут не жирными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • кефир, 250 мл;
  • манная крупа, 350 г;
  • соль щепотка;
  • сода, 1 ч.л;
  • ванилин и сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Кефир должен быть чуть теплым.

Смешиваем кефир, яйца, соль, сахар, ванилин и манную крупу. Оставляем на 30 – 4 минут, периодически перемешивая.

Масса должна стать густой и полностью однородной.

Совет: яйца можно не добавлять, без них оладушки получаются более пышными.

Непосредственно перед жаркой оладушков добавляем соду, хорошо перемешиваем тесто.

Обжариваем пышки на небольшом количестве растительного масла с двух сторон на небольшом огне.

Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Одну сторону жарим в открытой сковороде, а вторую – можно накрыть крышкой, тогда пышки будут точно прожаренными и пышными.

Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Подаю со сметаной, медом или вареньем, ягодным соусом, взбитым кремом из сметаны и вареной сгущенки. Оладушки и на следующий день будут мягкими и пышными.

Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх