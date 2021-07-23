Свекровь научила готовить без муки. Сохранила рецепт и удивляю семью

Сегодня многие делают пышные и мягкие оладушки не на муке, а с манной крупой. Получается очень вкусно, блины не впитывают растительное масло, будут не жирными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- кефир, 250 мл;
- манная крупа, 350 г;
- соль щепотка;
- сода, 1 ч.л;
- ванилин и сахар по вкусу.
Процесс приготовления
Кефир должен быть чуть теплым.
Смешиваем кефир, яйца, соль, сахар, ванилин и манную крупу. Оставляем на 30 – 4 минут, периодически перемешивая.
Масса должна стать густой и полностью однородной.
Совет: яйца можно не добавлять, без них оладушки получаются более пышными.
Непосредственно перед жаркой оладушков добавляем соду, хорошо перемешиваем тесто.
Обжариваем пышки на небольшом количестве растительного масла с двух сторон на небольшом огне.
Одну сторону жарим в открытой сковороде, а вторую – можно накрыть крышкой, тогда пышки будут точно прожаренными и пышными.
Подаю со сметаной, медом или вареньем, ягодным соусом, взбитым кремом из сметаны и вареной сгущенки. Оладушки и на следующий день будут мягкими и пышными.
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