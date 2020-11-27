Шашлык в духовке – такой же вкусный, как на углях

Седогня у нас шашлык в духовке. Наверное, трудно найти кого-нибудь, кому не нравится нежное вкусное мясо, приготовленное на углях. Шашлык – это самое первое блюдо, которое человек готовил еще десятки тысяч лет назад на костре.
Шашлык в духовке
Но, несмотря на «более чем солидный возраст» оно не потеряло ни актуальности, ни популярности. Наоборот, мы с удовольствием готовим и едим шашлыки на природе, в ресторане, дома. При этом, соревнуясь в изысканности и «артистизме» приготовления шашлыка.
Сегодня мы подготовили специально для вас пошаговый рецепт приготовления шашлыка в духовке. Это на случай, если хочется полакомится ароматным куском мяса, но выехать на природу не получается.
Уверяем вас, что при правильном приготовлении шашлык в духовке получится не менее вкусным и таким же сочным и ароматным, как и на углях.
Ингредиенты для шашлыка в духовке
- Нежирное свиное филе – 1 кг
- Белое вино – 100 мл
- Базилик фиолетовый – 1 пучок
- Лук – 2 головки
- Порошок пажитника (чаман) – 1 чайная ложка
- Соль, красный острый перец, паприка, черный душистый перец
Шашлык в духовке — пошаговый рецепт:
- Поскольку шашлык мы будем готовить не на углях, то мариновать его нужно будет чуть дольше, чем обычно.
- Нарезать подготовленное и обсушенное полотенцем мясо порционными кусками.
- Лук нарезать полукольцами. Базилик крупно нашинковать.
- На столе выложить куски мяса. Посыпать их солью, порошком пажитника, поперчить. Посыпать базиликом и луком.
- Хорошенько перемешать и помесить на столе. После чего все ингредиенты положить в посуду и полив сверху вином, убрать на ночь в холодильник, предварительно плотно накрыв пищевой пленкой.
- На следующий день достать куски мяса из маринада, освободить их от налипшего лука и зелени, обсушить салфеткой.
- Выложить на решетку. Выпекать в духовке на максимальной температуре в режиме гриль, поставив решетку на верхнюю половину духовки.
Чтобы капающий жир и сок от мяса не пригорали на дне духовки и дымили, положите снизу противень с небольшим количеством воды.
- Через 10-15 минут достать мясо из духовки, перевернуть куски на решетке и выпекать с другой стороны.
Приятного аппетита!
Шашлык в духовке – такой же вкусный, как на углях - На Кухне
Седогня у нас шашлык в духовке. Наверное, трудно найти кого-нибудь, кому не нравится нежное вкусное мясо, приготовленное на углях. Шашлык – это самое первое блюдо, которое человек готовил еще десятки тысяч лет назад на костре.
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