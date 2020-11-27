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Шашлык в духовке – такой же вкусный, как на углях

Седогня у нас шашлык в духовке. Наверное, трудно найти кого-нибудь, кому не нравится нежное вкусное мясо, приготовленное на углях. Шашлык – это самое первое блюдо, которое человек готовил еще десятки тысяч лет назад на костре.

Шашлык в духовке

Но, несмотря на «более чем солидный возраст» оно не потеряло ни актуальности, ни популярности. Наоборот, мы с удовольствием готовим и едим шашлыки на природе, в ресторане, дома. При этом, соревнуясь в изысканности и «артистизме» приготовления шашлыка.

Сегодня мы подготовили специально для вас пошаговый рецепт приготовления шашлыка в духовке. Это на случай, если хочется полакомится ароматным куском мяса, но выехать на природу не получается.

Уверяем вас, что при правильном приготовлении шашлык в духовке получится не менее вкусным и таким же сочным и ароматным, как и на углях.

Шашлык в духовке

Ингредиенты для шашлыка в духовке

  • Нежирное свиное филе – 1 кг
  • Белое вино – 100 мл
  • Базилик фиолетовый – 1 пучок
  • Лук – 2 головки
  • Порошок пажитника (чаман) – 1 чайная ложка
  • Соль, красный острый перец, паприка, черный душистый перец

Шашлык в духовке – такой же вкусный, как на углях

Шашлык в духовке — пошаговый рецепт:

  1. Поскольку шашлык мы будем готовить не на углях, то мариновать его нужно будет чуть дольше, чем обычно.
  2. Нарезать подготовленное и обсушенное полотенцем мясо порционными кусками.
  3. Лук нарезать полукольцами. Базилик крупно нашинковать.
  4. На столе выложить куски мяса. Посыпать их солью, порошком пажитника, поперчить. Посыпать базиликом и луком.
  5. Хорошенько перемешать и помесить на столе. После чего все ингредиенты положить в посуду и полив сверху вином, убрать на ночь в холодильник, предварительно плотно накрыв пищевой пленкой.
  6. На следующий день достать куски мяса из маринада, освободить их от налипшего лука и зелени, обсушить салфеткой.
  7. Выложить на решетку. Выпекать в духовке на максимальной температуре в режиме гриль, поставив решетку на верхнюю половину духовки.
    Чтобы капающий жир и сок от мяса не пригорали на дне духовки и дымили, положите снизу противень с небольшим количеством воды.
  8. Через 10-15 минут достать мясо из духовки, перевернуть куски на решетке и выпекать с другой стороны.

Приятного аппетита!

Шашлык в духовке – такой же вкусный, как на углях - На Кухне

Седогня у нас шашлык в духовке. Наверное, трудно найти кого-нибудь, кому не нравится нежное вкусное мясо, приготовленное на углях. Шашлык – это самое первое блюдо, которое человек готовил еще десятки тысяч лет назад на костре.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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