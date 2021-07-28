Оладьи из кабачков на завтрак. Простой и вкусный рецепт: ем целый день и никого не угощаю

Один из простых и вкусных, а главное – быстрых рецептов приготовления оладьев из кабачков. В качестве добавок я использовала ветчину, но вы можете взять и сосиски, вареную колбасу и другие продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кабачки, 300 г;

-ветчина,50 г;

-укроп и петрушка;

-сыр, 70 г;

-яйцо, 1 шт;

-мука, 3 ст.л;

-желток, 3 шт;

-соль и перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки натираем и немного солим, оставляем на время, чтобы пустили сок.

Зелень мелко режем, сыр трем на терке, ветчину режем кусочками.

Смешиваем все продукты, добавляем яйцо, перемешиваем.

Солим и перчим, всыпаем любимые специи для овощей, муку и вымешиваем.

Выкладываем массу в сковороду и в середине делаем дурочку, в которую выкладываем желток, посыпаем тертым сыром.

Жарим по 5 минут с каждой стороны под крышкой на небольшом огне.

При подаче посыпаем зеленью, можно чесноком. Вкусно получается с разными острыми соусами и салатами из свежих овощей.