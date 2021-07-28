Оладьи из кабачков на завтрак. Простой и вкусный рецепт: ем целый день и никого не угощаю

Один из простых и вкусных, а главное – быстрых рецептов приготовления оладьев из кабачков. В качестве добавок я использовала ветчину, но вы можете взять и сосиски, вареную колбасу и другие продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-кабачки, 300 г;
-ветчина,50 г;
-укроп и петрушка;
-сыр, 70 г;
-яйцо, 1 шт;
-мука, 3 ст.л;
-желток, 3 шт;
-соль и перец, специи.
Процесс приготовления
Кабачки натираем и немного солим, оставляем на время, чтобы пустили сок.
Зелень мелко режем, сыр трем на терке, ветчину режем кусочками.
Смешиваем все продукты, добавляем яйцо, перемешиваем.
Солим и перчим, всыпаем любимые специи для овощей, муку и вымешиваем.
Выкладываем массу в сковороду и в середине делаем дурочку, в которую выкладываем желток, посыпаем тертым сыром.
Жарим по 5 минут с каждой стороны под крышкой на небольшом огне.
При подаче посыпаем зеленью, можно чесноком. Вкусно получается с разными острыми соусами и салатами из свежих овощей.
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