На работе угостили обалденным салатиком! Очень оригинальный и вкусный

У салата очень оригинальный вкус – в его составе вы найдете куриное мясо, киви, яблоки, сыр и корейскую морковь. Поверьте, это очень вкусно, сама не ожидала, когда мне предложили попробовать и теперь всегда его готовлю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, половина, отварное;
- яйца, 3 шт;
- киви, 1 шт;
- яблоко, 1 шт;
- сыр, 150 г;
- корейская морковь, 100 г;
- майонез.
Процесс приготовления
Салат можно формировать просто на блюде или для красивого внешнего вида, собираем его в кольце. Каждый слой промазываем сеточкой майонеза – можно сделать домашний или использовать готовый.
Первый слой – отварное куриное филе кусочками. По вкусу посолите и поперчите.
Второй слой – киви, порезанное колечками или полукольцами.
Третий слой – тертые на терке белки.
Четвертый слой – тертое яблоко.
Пятый слой – тертый сыр.
Шестой слой — мелко резанная корейская морковь.
Седьмой слой – тертый на мелкой терке желток, как украшение салата.
Салатик нет необходимости долго настаивать в холодильнике, просто охладите его в течение 30 минут и можно подавать к столу.
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