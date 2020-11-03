Скатерть-Самобранка

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На работе угостили обалденным салатиком! Очень оригинальный и вкусный

У салата очень оригинальный вкус – в его составе вы найдете куриное мясо, киви, яблоки, сыр и корейскую морковь. Поверьте, это очень вкусно, сама не ожидала, когда мне предложили попробовать и теперь всегда его готовлю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, половина, отварное;
  • яйца, 3 шт;
  • киви, 1 шт;
  • яблоко, 1 шт;
  • сыр, 150 г;
  • корейская морковь, 100 г;
  • майонез.

Процесс приготовления

Салат можно формировать просто на блюде или для красивого внешнего вида, собираем его в кольце. Каждый слой промазываем сеточкой майонеза – можно сделать домашний или использовать готовый.

Первый слой – отварное куриное филе кусочками. По вкусу посолите и поперчите.

Второй слой – киви, порезанное колечками или полукольцами.

Третий слой – тертые на терке белки.

Четвертый слой – тертое яблоко.

Пятый слой – тертый сыр.

Шестой слой  — мелко резанная корейская морковь.

Седьмой слой – тертый на мелкой терке желток, как украшение салата.

На работе угостили обалденным салатиком! Очень оригинальный и вкусный

Салатик нет необходимости долго настаивать в холодильнике, просто охладите его в течение 30 минут и можно подавать к столу.

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