На работе угостили обалденным салатиком! Очень оригинальный и вкусный

У салата очень оригинальный вкус – в его составе вы найдете куриное мясо, киви, яблоки, сыр и корейскую морковь. Поверьте, это очень вкусно, сама не ожидала, когда мне предложили попробовать и теперь всегда его готовлю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, половина, отварное;

яйца, 3 шт;

киви, 1 шт;

яблоко, 1 шт;

сыр, 150 г;

корейская морковь, 100 г;

майонез.

Процесс приготовления

Салат можно формировать просто на блюде или для красивого внешнего вида, собираем его в кольце. Каждый слой промазываем сеточкой майонеза – можно сделать домашний или использовать готовый.

Первый слой – отварное куриное филе кусочками. По вкусу посолите и поперчите.

Второй слой – киви, порезанное колечками или полукольцами.

Третий слой – тертые на терке белки.

Четвертый слой – тертое яблоко.

Пятый слой – тертый сыр.

Шестой слой — мелко резанная корейская морковь.

Седьмой слой – тертый на мелкой терке желток, как украшение салата.