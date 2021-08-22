Тертый картофель. Хотел бы я попробовать этот рецепт раньше

Один из самых простых картофельных пирогов, готовится очень быстро и легко. Если вы хотя бы раз попробуете сделать такое блюдо, вы точно включите его в меню питания своей семьи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
картофель, 500 г;
яйца, 2 шт;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Картофель трем на крупной терке.
Картофельную массу отжимаем от лишней жидкости.
Взбиваем венчиком яйца, смешиваем мелко резанной зеленью по вашему вкусу, солим и перчим, можно всыпать ароматные травы.
Разогреваем небольшое количество растительного масла и выкладываем слоем тертый картофель (часть) так, чтобы получился блин по форме сковороды.
Накрываем крышкой и парим минут жарим.
Заливаем яйцом с зеленью, равномерно распределяем по всему картофелю.
Жарим минут 5 – 7 потом посыпаем тертым сыром. Его берите в любом количестве.
Сверху засыпаем второй часть тертого картофеля, жарим пару минут, чтобы верх схватился.
При помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем в течение нескольких минут вторую сторону.
Подаю такой ароматный пирог со сметаной или острыми соусами, а в качестве начинки можно еще добавить обжаренные шампиньоны, кусочки отварного мяса или ветчины, сосисок и т.д.
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