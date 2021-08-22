Тертый картофель. Хотел бы я попробовать этот рецепт раньше

Один из самых простых картофельных пирогов, готовится очень быстро и легко. Если вы хотя бы раз попробуете сделать такое блюдо, вы точно включите его в меню питания своей семьи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 500 г;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Картофель трем на крупной терке.

Картофельную массу отжимаем от лишней жидкости.

Взбиваем венчиком яйца, смешиваем мелко резанной зеленью по вашему вкусу, солим и перчим, можно всыпать ароматные травы.

Разогреваем небольшое количество растительного масла и выкладываем слоем тертый картофель (часть) так, чтобы получился блин по форме сковороды.

Накрываем крышкой и парим минут жарим.

Заливаем яйцом с зеленью, равномерно распределяем по всему картофелю.

Жарим минут 5 – 7 потом посыпаем тертым сыром. Его берите в любом количестве.

Сверху засыпаем второй часть тертого картофеля, жарим пару минут, чтобы верх схватился.

При помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем в течение нескольких минут вторую сторону.