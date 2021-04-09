Запекаю 2 – 4 свеклы в неделю, после того, ка узнала рецепт «Глянцевой» закуски (просто объедение)

Свекла предназначена не только для борщей и классических салатов, но и для множества прочих блюд, не менее вкусных и полезных. Попробуйте мой рецепт, вы точно не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 2 шт;
- чеснок, 1 – 2 зубчика;
- петрушка, пучок;
- соус ткемали, 3 ст.л;
- соль адыгейская;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Лучше всего и вкуснее, полезнее, свеклу для салата не отваривать, а запекать в духовке. Тогда в ней сохраняется масса полезных веществ и витаминов. Да и запеченная свекла храниться в холодильнике дольше, чем отварная, которая вбирает в себя воду.
Запекаем в фольге около 1 часа при 160 градусах. Остужаем.
Режем свеклу тонкими ломтиками, заправляем солью и пропущенным через пресс чесноком, рубленой петрушкой и соусом, поливаем растительным маслом.
Ставим салат в холодильник – в охлажденном виде он просто изумительный.
Такой салат будет прекрасным дополнением к мясу, особенно шашлыкам и отбивным.
Свежие комментарии