Запекаю 2 – 4 свеклы в неделю, после того, ка узнала рецепт «Глянцевой» закуски (просто объедение)

Свекла предназначена не только для борщей и классических салатов, но и для множества прочих блюд, не менее вкусных и полезных. Попробуйте мой рецепт, вы точно не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 2 шт;

чеснок, 1 – 2 зубчика;

петрушка, пучок;

соус ткемали, 3 ст.л;

соль адыгейская;

масло растительное.

Процесс приготовления

Лучше всего и вкуснее, полезнее, свеклу для салата не отваривать, а запекать в духовке. Тогда в ней сохраняется масса полезных веществ и витаминов. Да и запеченная свекла храниться в холодильнике дольше, чем отварная, которая вбирает в себя воду.

Запекаем в фольге около 1 часа при 160 градусах. Остужаем.

Режем свеклу тонкими ломтиками, заправляем солью и пропущенным через пресс чесноком, рубленой петрушкой и соусом, поливаем растительным маслом.

Ставим салат в холодильник – в охлажденном виде он просто изумительный.