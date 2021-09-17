Нежные пышки к чаю из теста на кефире. Готовить их одно удовольствие

Нежные пышки к чаю из теста на кефире очень просто, быстро и легко приготовить. Прекрасный десерт к чаю порадует ваших деток.

Нежные пышки к чаю из теста на кефире: ингредиенты

Мука — 400 гр. (четыреста грамм) и ещё 50 гр. (пятьдесят грамм) Кефир любой — 300 мл. (триста миллилитров) Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Соль — 1/3 ч. л (треть чайной ложки) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Растительное масло — для жарки

Помадка:

Сахарная пудра — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки) Сметана — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки) Ванилин — 3-5 гр. (три-пять грамм)

Рецепт приготовления:

Немного муки оставьте для замеса теста, а остальную муку просейте в глубокую миску.

Добавьте сахар, перемешайте, сделайте лунку и влейте тёплый кефир, сразу добавьте соль, соду и быстро замесите тесто.

Переложите тесто в миску, накройте и оставьте отдыхать 30-40 минут.

Затем стол посыпьте мукой, переловите туда тесто, слегка помните, собирая в серединке.

Раскатайте нежное и воздушное тесто в пласт толщиной 1,5 см., возьмите любую форму и вырежьте пышки. Заготовки накройте салфеткой и оставьте на 10-15 минут.

Налейте в сковороду небольшое количество растительного масла, хорошо разогрейте, отправьте пышки в раскалённое масло и жарьте на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Выложите готовые пышки на бумажные салфетки.

После остывания можете посыпать сахарной пудрой.

Нежные пышки к чаю из теста на кефире можете подавать с соусом из сметаны и сахарной пудры с ванилином.

Готовьте на здоровье!