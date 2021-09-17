Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо автору за "вкусный" рецепт!Нашла вкусный рец...
  • ира
    cпасибо автору за публикацию!Перестала варить ...
  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...

Нежные пышки к чаю из теста на кефире. Готовить их одно удовольствие

Нежные пышки к чаю из теста на кефире очень просто, быстро и легко приготовить. Прекрасный десерт к чаю порадует ваших деток.

Нежные пышки к чаю из теста на кефире: ингредиенты

Нежные пышки к чаю из теста на кефире

  1. Мука — 400 гр. (четыреста грамм) и ещё 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Кефир любой — 300 мл. (триста миллилитров)
  3. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  4. Соль — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
  5. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Растительное масло — для жарки

Помадка:

  1. Сахарная пудра — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
  2. Сметана — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  3. Ванилин — 3-5 гр. (три-пять грамм)

Рецепт приготовления:

Нежные пышки к чаю из теста на кефире. Готовить их одно удовольствие 3

  • Немного муки оставьте для замеса теста, а остальную муку просейте в глубокую миску.
  • Добавьте сахар, перемешайте, сделайте лунку и влейте тёплый кефир, сразу добавьте соль, соду и быстро замесите тесто.
  • Переложите тесто в миску, накройте и оставьте отдыхать 30-40 минут.
  • Затем стол посыпьте мукой, переловите туда тесто, слегка помните, собирая в серединке.
  • Раскатайте нежное и воздушное тесто в пласт толщиной 1,5 см., возьмите любую форму и вырежьте пышки. Заготовки накройте салфеткой и оставьте на 10-15 минут.
  • Налейте в сковороду небольшое количество растительного масла, хорошо разогрейте, отправьте пышки в раскалённое масло и жарьте на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
  • Выложите готовые пышки на бумажные салфетки.
  • После остывания можете посыпать сахарной пудрой.

Нежные пышки к чаю из теста на кефире можете подавать с соусом из сметаны и сахарной пудры с ванилином.

Нежные пышки к чаю из теста на кефире. Готовить их одно удовольствие 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх