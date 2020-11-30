Чеснок у меня теперь хранится до лета! Расскажу, какие 3 ингредиента помогут долгому хранению

Чеснок уже сразу после новогодних праздников, начинает терять свои свойства, остроту, становится мягким. Чтобы продлить его свежесть, советую вам следовать моему опыту.

Ранее я хранила чеснок в холодильнике – всем известно, что холод надолго сохраняет чеснок свежим и острым. Знаю, что многие хранят чеснок в подвале, в подвешенном виде в капроне или в картонных коробках.

В конце ноября я приступаю к правильному хранению чеснока. Именно в это время чеснок уже успел набрать своих свойств, остроты. Иными словами – он вызрел и готов к тому, чтобы его отправили на хранение. Если это сделать раньше, после сбора урожая и просушки, он не будет долго лежать, а станет морщиться и гнить.

В августе я убираю с огорода чеснок, просушиваю в течение месяца, потом обрезаю лишнее и оставляю в прохладной веранде. Когда температура воздуха постепенно уменьшается, чеснок вызревает.

В начале ноября укладываю чеснок в картонные коробки и заношу их в дом. Оставляю на 2 недели. В этом время чеснок еще дополнительно высушится.

После просушки в коробках, осматриваем урожай и убираем те головки, которые с повреждениями, мягкие, влажные.

Беру пластиковые контейнеры и укладываю на дно слой риса – 5 мм толщиной. Все – и контейнер и рис, должно быть сухим.

Рис берем обычный, круглый, тот, что обрабатывался паром, не подходит. Рис будет впитывать в себя излишки влаги и чеснок не будет гнить.

На рис ставим головки чеснока в один слой и насыпаем около 5 столовых ложек соли – засыпать не нужно полностью. Просто более-менее равномерно посыпьте головки. Соль будет консервировать чеснок, также, как и рис, впитает излишки влаги, не даст появляться гнили и плесени.

И теперь берем третий ингредиент – листья пеларгонии и перекладываем головки чеснока. На 20 головок вам может потребоваться около 20 листиков, которые выделяют фитонциды, обеззараживающие воздух. Накрываем емкости с чесноком крышкой и храним их в сухом месте. До следующего урожая вы точно будете обеспечены свежими чесноком.