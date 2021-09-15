Горячая закуска Буржуй в телогрейке. Мясная закуска, чтобы удивить гостей

Горячая закуска Буржуй в телогрейке получается очень нежной и ароматной. Такое блюдо — просто объедение, а своим невероятным ароматом.

Горячая закуска Буржуй в телогрейке: ингредиенты

Фарш – 600 г. (шестьсот грамм) Молоко – 1 ст. (один стакан) Бекон – 200 г. (двести грамм) Хлеб – 1 б. (одна булка) Сыр – 100 г. (сто грамм) Репчатый лук – 2 г. ( Растительное масло — для жарки Соль, перец — по вкусу Зелень — один пучок Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Способ приготовления:

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки.

Фарш посолите и поперчите по вкусу.

Из хлеба выньте мякоть и замочите в молоке. Сыр натрите на крупной тёрке.

Очень мелко нашинкуйте зелень и чеснок и добавьте в фарш. Хлебный мякиш отожмите и выложите к фаршу вместе с сыром, тшательно перемешайте.

Сформируйте кружочки и с двух сторон оберните их беконом, скрепите зубочистками.

Отправьте в духовку на застеленном пергаментом противне и запекайте 45 минут при 200 градусах.

Горячая закуска Буржуй в телогрейке — безумно вкусное лакомство

Приятного аппетита!