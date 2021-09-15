Горячая закуска Буржуй в телогрейке. Мясная закуска, чтобы удивить гостей

Горячая закуска Буржуй в телогрейке получается очень нежной и ароматной. Такое блюдо — просто объедение, а своим невероятным ароматом.
Горячая закуска Буржуй в телогрейке: ингредиенты
- Фарш – 600 г. (шестьсот грамм)
- Молоко – 1 ст. (один стакан)
- Бекон – 200 г. (двести грамм)
- Хлеб – 1 б. (одна булка)
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Репчатый лук – 2 г. (
- Растительное масло — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — один пучок
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Способ приготовления:
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки.
- Фарш посолите и поперчите по вкусу.
- Из хлеба выньте мякоть и замочите в молоке. Сыр натрите на крупной тёрке.
- Очень мелко нашинкуйте зелень и чеснок и добавьте в фарш. Хлебный мякиш отожмите и выложите к фаршу вместе с сыром, тшательно перемешайте.
- Сформируйте кружочки и с двух сторон оберните их беконом, скрепите зубочистками.
- Отправьте в духовку на застеленном пергаментом противне и запекайте 45 минут при 200 градусах.
Горячая закуска Буржуй в телогрейке — безумно вкусное лакомство
Приятного аппетита!
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