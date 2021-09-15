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Горячая закуска Буржуй в телогрейке. Мясная закуска, чтобы удивить гостей

Горячая закуска Буржуй в телогрейке получается очень нежной и ароматной. Такое блюдо — просто объедение, а своим невероятным ароматом.

Горячая закуска Буржуй в телогрейке: ингредиенты

Горячая закуска Буржуй в телогрейке

  1. Фарш – 600 г. (шестьсот грамм)
  2. Молоко – 1 ст. (один стакан)
  3. Бекон – 200 г. (двести грамм)
  4. Хлеб – 1 б. (одна булка)
  5. Сыр – 100 г. (сто грамм)
  6. Репчатый лук – 2 г. (
  7. Растительное масло — для жарки
  8. Соль, перец — по вкусу
  9. Зелень — один пучок
  10. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Способ приготовления:

Горячая закуска Буржуй в телогрейке. Мясная закуска, чтобы удивить гостей 5

  • Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки.
  • Фарш посолите и поперчите по вкусу.
  • Из хлеба выньте мякоть и замочите в молоке. Сыр натрите на крупной тёрке.
  • Очень мелко нашинкуйте зелень и чеснок и добавьте в фарш. Хлебный мякиш отожмите и выложите к фаршу вместе с сыром, тшательно перемешайте.
  • Сформируйте  кружочки и с двух сторон оберните их беконом, скрепите зубочистками.
  • Отправьте в духовку на застеленном пергаментом противне и запекайте 45 минут при 200 градусах.

Горячая закуска Буржуй в телогрейке — безумно вкусное лакомство

Горячая закуска Буржуй в телогрейке. Мясная закуска, чтобы удивить гостей 6

Приятного аппетита!

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