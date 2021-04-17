Домашнее мороженое на желтках. Нежный сливочный пломбир из самых ярких десертов СССР

Домашнее мороженое на желтках приятно освежит Ваш утренний кофе. В мороженное можно добавить кокосовую стружку или тёртый шоколад и наслаждаться невероятным вкусом.

Домашнее мороженое на желтках: ингредиенты

Яйцо – 5 шт. (пять штук) Молоко – 1 л. (один литр) Масло сливочное – 100 г. (сто грамм) Сахар – 400 г. (четыреста грамм) Крахмал – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

Молоко перелейте в сотейник и поставьте на слабый огонь. Добавьте в тёплое молоко рублёное кусочками сливочное масло. Смесь доведите до кипения.

Смешайте отдельно сахар с желтками и крахмалом. Ингредиенты разотрите до однородной массы. Чтобы консистенция напоминала жидкую сметану, добавьте немного молока.

Влейте тонкой струёй в закипевшее молоко желтковую массу, постоянно перемешивая. Ещё раз доведите до кипения. Патом снимите с огня и сотейник поместите в холодную воду. Смесь постоянно мешайте, пока она не станет тёплой.

Смесь оставьте в холодной воде до её полного остывания. время от времени помешивайте. Массу разлейте по формочкам и отправьте в морозилку до полной заморозки.

Домашнее мороженое на желтках: готово!

Отлично подойдёт к свежим ягодам и фруктам. Готовьте и угощайте близких!