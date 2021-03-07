Торт, который по вкусу напоминает любимое мороженое «Пломбир»: его еще и выпекать не нужно

Один из самых простых рецептов, с помощью которого готовится очень простой десерт с любимым с детства вкусом и ароматом пломбира. Такой десерт получается всегда и у всех.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 250 г;
- масло сливочное, 130 г;
- сахар, 70 г;
- яйца, 2 шт;
- сметана жирная, 500 г;
- сахар, 150 г;
- крахмал кукурузный или обычный, 2 ст.л;
- ванилин по вкусу;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Сильно охлажденное сливочное масло натираем на терке в просеянную муку, добавляю сахар и перетираем всю массу в крошку.
Разогреваем сковороду, высыпаем крошку, высушиваем ее, постоянно перемешивая.
Когда вы увидите, что кошка вся стала золотистой и румяной, снимаем с огня и высыпаем на блюдо, остужаем.
Совет: чтобы крошка не слиплась, периодически перемешивайте ее.
Смешиваем сметану, яйца, крахмал, сахар, ванилин до однородности.
Варим крем до густого состояния на небольшом огне, постоянно перемешивая.
Добавляем масло и вымешиваем до однородности. Остужаем.
Торт формируем в кольце, установленном на блюдо.
Выкладываем слой крошки, немного уплотняем и смазываем кремом.
Таким образом собираем весь торт, чередуя слои кошки и крема.
Накрываем пленкой и ставим в холодильник на ночь.
Убираем кольцо и подаем мягкий и нежный торт к столу. По желанию можно еще и украсить.
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