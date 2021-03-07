Скатерть-Самобранка

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Торт, который по вкусу напоминает любимое мороженое «Пломбир»: его еще и выпекать не нужно

Один из самых простых рецептов, с помощью которого готовится очень простой десерт с любимым с детства вкусом и ароматом пломбира. Такой десерт получается всегда и у всех.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 250 г;
  • масло сливочное, 130 г;
  • сахар, 70 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сметана жирная, 500 г;
  • сахар, 150 г;
  • крахмал кукурузный или обычный, 2 ст.л;
  • ванилин по вкусу;
  • масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Сильно охлажденное сливочное масло натираем на терке в просеянную муку, добавляю сахар и перетираем всю массу в крошку.

Разогреваем сковороду, высыпаем крошку, высушиваем ее, постоянно перемешивая.

Когда вы увидите, что кошка вся стала золотистой и румяной, снимаем с огня и высыпаем на блюдо, остужаем.

Совет: чтобы крошка не слиплась, периодически перемешивайте ее.

Смешиваем сметану, яйца, крахмал, сахар, ванилин до однородности.

Варим крем до густого состояния на небольшом огне, постоянно перемешивая.

Добавляем масло и вымешиваем до однородности. Остужаем.

Торт формируем в кольце, установленном на блюдо.

Выкладываем слой крошки, немного уплотняем и смазываем кремом.

Таким образом собираем весь торт, чередуя слои кошки и крема.

Накрываем пленкой и ставим в холодильник на ночь.

Убираем кольцо и подаем мягкий и нежный торт к столу. По желанию можно еще и украсить.

Торт, который по вкусу напоминает любимое мороженое «Пломбир»: его еще и выпекать не нужно

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