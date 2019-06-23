Это самый сытный обед. Суп-гуляш такой наваристый и ароматный

Ингредиенты:
говядина 500 г
перец болгарский красный 1 шт.
морковь 1 шт.
перец чили 1 шт.
лук репчатый 1 шт.
чеснок 2 зубчика
подсолнечное масло 2 ст. л.
соль по вкусу
перец свежемолотый смесь по вкусу
орегано 2 щепотки
томатная паста 2 ст. л.
сахар коричневый 1 ст. л.
кофе свежесваренный 125 мл
пиво темное 150 мл
помидоры консервированные в собственном соку 1 банка
фасоль 1 банка
петрушка зелень по вкусу
Приготовление:
Мясо хорошо промыть, обсушить и нарезать.
Овощи почистить и мелко нарезать.
В кастрюле обжарить мясо на растительном масле, убрать мясо и обжарить здесь овощи.
Затем всыпать сахар и добавить томатную пасту.
Вернуть в кастрюлю мясо, посолить и поперчить.
Добавить орегано, пиво и кофе.
Затем добавить имельченные помидоры и воду, тушите на медленном огне более часа.
Перед готовностью добавьте фасоль и закипятите.
Посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!!!
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