Скатерть-Самобранка

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Это самый сытный обед. Суп-гуляш такой наваристый и ароматный


Это самый сытный обед. Суп-гуляш такой наваристый и ароматный

Ингредиенты:

говядина 500 г

перец болгарский красный 1 шт.

морковь 1 шт.

перец чили 1 шт.

лук репчатый 1 шт.

чеснок 2 зубчика

подсолнечное масло 2 ст. л.

соль по вкусу

перец свежемолотый смесь по вкусу

орегано 2 щепотки

томатная паста 2 ст. л.

сахар коричневый 1 ст. л.

кофе свежесваренный 125 мл

пиво темное 150 мл

помидоры консервированные в собственном соку 1 банка

фасоль 1 банка

петрушка зелень по вкусу

Приготовление:

Мясо хорошо промыть, обсушить и нарезать.

Овощи почистить и мелко нарезать.

В кастрюле обжарить мясо на растительном масле, убрать мясо и обжарить здесь овощи.

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Затем всыпать сахар и добавить томатную пасту.

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Вернуть в кастрюлю мясо, посолить и поперчить.

Добавить орегано, пиво и кофе.

Затем добавить имельченные помидоры и воду, тушите на медленном огне более часа.

Перед готовностью добавьте фасоль и закипятите.

Посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!!!

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