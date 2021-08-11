2 моркови, 2 кабачка, 2 яйца. Таких вкусных овощных оладий вы еще не пробовали

Оладьи из овощей получаются мягкими и аппетитными, особенно если вы еще добавите много зелени, ароматных трав и чеснока.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 2 шт;
морковь, 2 шт;
яйца, 2 шт;
лук, половина;
чеснок, зелень;
соль, перец, специи;
мука, 100 г;
разрыхлитель, 8 г.
Процесс приготовления
Натираем на средней терке морковь, кабачки натираем на крупной.
Кабачки солим и оставляем на время, чтобы они пустили сок. Отжимаем.
Лук мелко режем и заливаем на несколько минут кипятком, чтобы он отдал свою горечь. Сливаем соду и перекладываем лук в сито, чтобы он стек.
Яйца перебиваем до однородности венчиком.
Смешиваем кабачки с морковью и луком, чесноком и зеленью, яйцами, солим и перчим, всыпаем ароматные травы и специи по вкусу.
Добавляем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Выкладываем по столовой ложке теста на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжариваем с двух сторон до румяности.
Подаю блинчики со сметаной или делаю на ее основе свежий соус с добавляем чеснока и тертого, свежего огурца, укропа.
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