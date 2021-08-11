2 моркови, 2 кабачка, 2 яйца. Таких вкусных овощных оладий вы еще не пробовали

Оладьи из овощей получаются мягкими и аппетитными, особенно если вы еще добавите много зелени, ароматных трав и чеснока.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

морковь, 2 шт;

яйца, 2 шт;

лук, половина;

чеснок, зелень;

соль, перец, специи;

мука, 100 г;

разрыхлитель, 8 г.

Процесс приготовления

Натираем на средней терке морковь, кабачки натираем на крупной.

Кабачки солим и оставляем на время, чтобы они пустили сок. Отжимаем.

Лук мелко режем и заливаем на несколько минут кипятком, чтобы он отдал свою горечь. Сливаем соду и перекладываем лук в сито, чтобы он стек.

Яйца перебиваем до однородности венчиком.

Смешиваем кабачки с морковью и луком, чесноком и зеленью, яйцами, солим и перчим, всыпаем ароматные травы и специи по вкусу.

Добавляем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Выкладываем по столовой ложке теста на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжариваем с двух сторон до румяности.

Подаю блинчики со сметаной или делаю на ее основе свежий соус с добавляем чеснока и тертого, свежего огурца, укропа.